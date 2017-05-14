Кличко станцевал с волонтерами Евровидения

«Я вчера был в МВЦ и видел вашу работу. И убедился, что вы справились на отлично. Задание было непростым, но нам удалось, объединив усилия, провести конкурс на самом высоком уровне. Благодаря, в частности, и вам поклонники конкурса смогли увидеть действительно европейский и гостеприимный Киев. Поэтому я благодарен каждому из вас за работу, за ваше время и силы и желаю вам успехов! Продолжайте и дальше быть такими же активными, ведь от вас во многом зависит успех Украины», — обратился Виталий Кличко к волонтерам Евровидения-2017.

Мэр столицы отметил, что тот настрой, который царил в Киеве, те эмоции, которые дарит музыка, запомнятся надолго.

«Я слышал очень хорошие отзывы от гостей Евровидения, ведь они чувствовали, что о них заботятся. Как иностранцы, так и поклонники конкурса из Украины чувствовали себя комфортно в Киеве, и у них остались только положительные эмоции от нашего города. И это означает, что нам удалось провести один из лучших конкурсов за всю историю Евровидения», — отметил мэр столицы.