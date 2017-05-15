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00:22 (мск), источник: Ipress.ua

Турецкий фермер обнаружил в ухе овцы челюсть

Овца с челюстью в ушной раковине найдена в Турции.

Источник: Ipress.ua

На мутацию обратил внимание хозяин животного, житель провинции Газиантеп Али Думан, сообщает газета Milliyet.

Фермер рассказал, что во время стрижки он повредил машинкой ухо одной из овец.

«Но когда я решил поближе его рассмотреть, то понял, что это рот. Я очень испугался. Меня буквально начало трясти. Я в первый раз увидел что-то подобное», — признался мужчина.

Думан решил показать животное ветеринарам. Они были удивлены тем, что рот, несмотря на нестандартное анатомическое расположение, имеет несколько развитых зубов, слюнные железы и может выполнять глотательные движения. Однако, как отметили специалисты, образование в ушной раковине никак не связано с пищеварением.

«Я не думаю, что овца может есть этим ртом. Нам было бы интересно посмотреть, как это происходит, но владелец опасается за здоровье своего питомца», — сообщил ветеринар Исуф Илдырым, под чьим надзором находится животное.

По его мнению, причиной такой мутации мог стать повышенный радиационный фон в среде обитания или чрезмерное использование фермером химических кормов.

Напомним, французский фермер из департамента Эндр и Луара вырастил на пшеничном поле слово «HELP» («помогите»), чтобы привлечь внимание к проблемам фермеров.

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