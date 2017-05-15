Турецкий фермер обнаружил в ухе овцы челюсть

На мутацию обратил внимание хозяин животного, житель провинции Газиантеп Али Думан, сообщает газета Milliyet.

Фермер рассказал, что во время стрижки он повредил машинкой ухо одной из овец.

«Но когда я решил поближе его рассмотреть, то понял, что это рот. Я очень испугался. Меня буквально начало трясти. Я в первый раз увидел что-то подобное», — признался мужчина.

Думан решил показать животное ветеринарам. Они были удивлены тем, что рот, несмотря на нестандартное анатомическое расположение, имеет несколько развитых зубов, слюнные железы и может выполнять глотательные движения. Однако, как отметили специалисты, образование в ушной раковине никак не связано с пищеварением.

«Я не думаю, что овца может есть этим ртом. Нам было бы интересно посмотреть, как это происходит, но владелец опасается за здоровье своего питомца», — сообщил ветеринар Исуф Илдырым, под чьим надзором находится животное.

По его мнению, причиной такой мутации мог стать повышенный радиационный фон в среде обитания или чрезмерное использование фермером химических кормов.