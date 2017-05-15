В столице Йемена ввели чрезвычайное положение из-за эпидемии холеры
МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. В йеменской столице Сане в воскресенье введено чрезвычайное положение в связи со вспышкой холеры,
МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. В йеменской столице Сане в воскресенье введено чрезвычайное положение в связи со вспышкой холеры,
Ранее Международный комитет Красного Креста (МККК) сообщил, что жертвами вспышки холеры в Йемене с конца апреля текущего года стали 115 человек. Представитель МККК Доминик Стиллхарт заявил, что власти страны зафиксировали более 8,5 тысячи случаев заражения в 14 губернаторствах.
Министерство здравоохранения Йемена призвало гуманитарные организации оказать помощь для борьбы с эпидемией, чтобы избежать «беспрецедентной катастрофы», отмечает агентство Рейтер. Как сообщило йеменское агентство Saba, система здравоохранения в стране сильно пострадала
В Йемене с 2014 года продолжается вооруженный конфликт, в котором с одной стороны участвуют