Современный спортивный комплекс появился в Приморье
В посёлке Трудовое состоялась церемония открытия нового спортивного комплекса «Прометей», об этом сообщает ИА «Дейта».
В посёлке Трудовое состоялась церемония открытия нового спортивного комплекса «Прометей», об этом сообщает ИА «Дейта».
В церемонии открытия приняли участие депутат Законодательного Собрания Приморского края Дмитрий Новиков,
«От имени администрации города Владивостока поздравляю всех жителей поселка Трудовое с открытием спортивного комплекса, — сказала Юлия Вельбик. — Такие спортивные комплексы помогают не только укрепить здоровье и физическую форму, но и воспитывают будущих чемпионов. Теперь у детей и взрослых есть такая прекрасная возможность заниматься спортом в новом комплексе недалеко от дома. Желаю всем крепкого здоровья и успехов».
Ирина Петрова.