Современный спортивный комплекс появился в Приморье

В церемонии открытия приняли участие депутат Законодательного Собрания Приморского края Дмитрий Новиков, вице-губернатор края Илья Ковалёв, депутат думы Владивостока Николай Голояд, начальник управления развития физической культуры и массового спорта администрации города Юлия Вельбик и другие гости.

«От имени администрации города Владивостока поздравляю всех жителей поселка Трудовое с открытием спортивного комплекса, — сказала Юлия Вельбик. — Такие спортивные комплексы помогают не только укрепить здоровье и физическую форму, но и воспитывают будущих чемпионов. Теперь у детей и взрослых есть такая прекрасная возможность заниматься спортом в новом комплексе недалеко от дома. Желаю всем крепкого здоровья и успехов».

Ирина Петрова.