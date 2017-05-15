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03:12 (мск), источник: ДЕЙТА

Современный спортивный комплекс появился в Приморье

В посёлке Трудовое состоялась церемония открытия нового спортивного комплекса «Прометей», об этом сообщает ИА «Дейта».

В церемонии открытия приняли участие депутат Законодательного Собрания Приморского края Дмитрий Новиков, вице-губернатор края Илья Ковалёв, депутат думы Владивостока Николай Голояд, начальник управления развития физической культуры и массового спорта администрации города Юлия Вельбик и другие гости.

«От имени администрации города Владивостока поздравляю всех жителей поселка Трудовое с открытием спортивного комплекса, — сказала Юлия Вельбик. — Такие спортивные комплексы помогают не только укрепить здоровье и физическую форму, но и воспитывают будущих чемпионов. Теперь у детей и взрослых есть такая прекрасная возможность заниматься спортом в новом комплексе недалеко от дома. Желаю всем крепкого здоровья и успехов».

Ирина Петрова.

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