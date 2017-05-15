В Калифорнии 200 человек устроили флешмоб на поле для игры в гольф, принадлежащем Трампу
Участники флешмоба, который продлился около 15 минут, хотели выразить свою любовь к США, сообщил бывший журналист Питер Макуоррен.
Участники флешмоба, который продлился около 15 минут, хотели выразить свою любовь к США, сообщил бывший журналист Питер Макуоррен.
Флешмоб длился около 15 минут и завершился исполнением песни «Боже, благослови Америку» (God Bless America), сообщил в воскресенье газете Los Angeles Times участник акции, бывший журналист Питер Макуоррен.
Выложить своими телами на траве фразу “Обнародуй свои налоги” представляется слишком сложным. Мы просто хотели выразить свою любовь к нашей стране.
Объединение «Единый Сан-Педро» было основано после инаугурации Трампа в качестве 45-го президента США в Вашингтоне 20 января. Движение требует назначить независимого специального прокурора для поиска следов предполагаемого сговора между избирательным штабом республиканца и Россией перед прошлогодними всеобщими выборами в США. Активисты считают, что содержание налоговых деклараций Трампа может пролить свет на данный вопрос.
Закон не обязывает нового президента США публиковать данные о налоговых отчислениях, как это добровольно делали его предшественники. Отказ нынешнего главы государства сделать это сразу стал поводом для критики со стороны его оппонентов.