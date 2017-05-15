В Лондоне назвали лауреатов премии BAFTA TV

Победителем в главной номинации (лучший драматический сериал) стала «Счастливая долина» с Сарой Ланкашир в главной роли, которая была названа лучшей актрисой. Победу «Счастливой долине» в обеих категориях уступила масштабная историческая картина «Корона», которая до этого получила два «Золотых Глобуса».

Награду за лучшую мужcкую роль получил Адиль Ахтар, сыгравший в «Убита моим отцом». Бенедикт Камбербэтч, для которого эта номинация стало шестой, — на этот раз за игру в шекспировской экранизации «Пустая корона», — вновь остался ни с чем.

Лучшим актером второго плана стал Том Холландер за работу в экранизации романа Джона Ле Карре «Ночной администратор».