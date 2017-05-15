Прокуратура: дороги в одном из районов Владивостока небезопасны

Прокуратура Первомайского района г. Владивостока в связи с многочисленными обращениями местных жителей провела проверку исполнения законодательства о безопасности дорожного движения уполномоченных органом.

Установлено, что дорожное покрытие проезжей части от дома № 24 по ул. Кипарисовая до дома № 5 по ул. Тамбовская, от дома № 15 по ул. Каштановая до дома № 4 по ул. Кипарисовая, от дома № 14 по ул. В. Терешковой до дома № 16 по ул. Гульбиновича имеет многочисленные разрушения и повреждения в виде просадок, выбоин, что существенно затрудняет движение транспортных средств с разрешенной правилами дорожного движения скоростью, создает угрозу возникновения ДТП и может повлечь причинение вреда жизни и здоровью участникам дорожного движения, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на прокуратуру.

Кроме этого, на участке автомобильной дороги в районе домов от № 14 — до № 20 по ул. Кипарисовой отсутствует стационарное освещение, в районе дома № 20 по ул. Можайская автобусная остановка не оборудована.

По результатам проверки прокуратурой района вносилось представление в адрес и.о. главы администрации города Владивостока, по итогам рассмотрения которого меры к устранению выявленных нарушений не приняты.

В целях восстановления прав граждан на безопасное движение по автомобильным дорогам прокурором Первомайского района направлено исковое заявление в суд о возложении обязанности на администрацию города организовать мероприятия по приведению в соответствие с требованиями госстандартов в области безопасности дорожного покрытия указанных участков дорог, оборудовать автобусную остановку районе дома в № 20 по ул. Можайская в г. Владивостоке, обеспечить стационарное освещение вдоль автомобильной дороги от дома № 14 до дома № 20 по ул. Кипарисовая в г. Владивостоке.

Решением Ленинского районного суда г. Владивостока исковые требования прокурора района удовлетворены в полном объеме. Вопросы его фактического исполнения после вступления в законную силу поставлены на контроль прокуратуры района.