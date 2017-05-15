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03:33 (мск), источник: Губерния онлайн

Хабаровчане заявили, что им не нужен стадион для собак

По мнению горожан, животные могли бы напасть на людей.

Жители Индустриального района города выступили против превращения заброшенного стадиона «Энергетик» в дрессировочную площадку, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на «Хабаровские вести». Напомним, представители Федерации спортивно-прикладного собаководства хотели взять стадион в аренду. Их поддержали районные власти.

«Представители Федерации спортивно-прикладного собаководства планировали обустроить трибуны, специальные снаряды для дрессировки собак, места для проведения выставок и выгула животных. Это позволило бы сделать территорию хоть немного чище — площадка для выгула собак нужна. Но против передачи стадиона выступили жители дома на улице Световой, расположенного в нескольких метрах от него», — объяснил главный специалист отдела благоустройства комитета по управлению Индустриальным районом Олег Анисимов.

Местные жители побоялись того, что собаки могут напасть на людей. Также им не понравилась перспектива постоянно слышать лай за окнами.

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