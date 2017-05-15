Хабаровчане заявили, что им не нужен стадион для собак
По мнению горожан, животные могли бы напасть на людей.
По мнению горожан, животные могли бы напасть на людей.
Жители Индустриального района города выступили против превращения заброшенного стадиона «Энергетик» в дрессировочную площадку, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на «Хабаровские вести». Напомним, представители Федерации
«Представители Федерации
Местные жители побоялись того, что собаки могут напасть на людей. Также им не понравилась перспектива постоянно слышать лай за окнами.