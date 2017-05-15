Тепло в Приморье вернется только к середине недели

Владивосток, 15 мая, PrimaMedia.

Дождливая погода во Владивостоке уступит место солнечной только в середине недели. В среду, 17 мая воздух в приморской столице прогреется до +21°C, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на Примпогоду.ру.

В понедельник, 15 мая, дождь будет идти весь день. Во Владивостоке будет прохладно — температура днем составит +12…14°C.

Дождь продолжит идти и во вторник, 16 мая, однако ко второй половине дня осадки во Владивостоке прекратятся. В столице Приморья станет на несколько градусов теплее, воздух прогреется до +16…18°C.

В среду, 17 мая, осадков уже не будет. Температура воздуха повысится до +21°C.

Четверг, 18 мая, также порадует жителей Владивостока солнцем, тем не менее, будет несколько холоднее, чем в прошлые сутки — +18…20°C.

В пятницу, 19 мая, температура опустится еще на несколько градусов, до +16…18°C. Однако осадков также не ожидается.