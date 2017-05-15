Мормоны: Миссионеры или все же политики?

По словам мистера Мартино, во Владивостоке он будет заниматься исключительно делами своей церкви, никаких политических целей он не преследует:

Джеймс Мартино, координатор церкви мормонов в России: «У меня будет конференция с членами нашей церкви. Я приехал, чтобы укрепить их дух. У меня нет никаких политических целей, я не буду проводить каких-либо политических встреч. Я с большим уважением отношусь к России и ее жителям».