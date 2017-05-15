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04:23 (мск), источник: Вести Приморье

Мормоны: Миссионеры или все же политики?

Миссионер или все же политик? Во Владивосток прибыл Джеймс Мартино, координатор церкви мормонов в России. Официальная причина визита в наш город — проверка работы местного филиала религиозной организации «Церкви Иисуса Христа святых последних дней».

По словам мистера Мартино, во Владивостоке он будет заниматься исключительно делами своей церкви, никаких политических целей он не преследует:

Джеймс Мартино, координатор церкви мормонов в России: «У меня будет конференция с членами нашей церкви. Я приехал, чтобы укрепить их дух. У меня нет никаких политических целей, я не буду проводить каких-либо политических встреч. Я с большим уважением отношусь к России и ее жителям».

В приморской столице встречали американца без хлеба и соли. Представили Национально-освободительного движения уверены: во Владивостоке, да и в десятках других городов России, мормоны занимаются шпионажем и стараются дестабилизировать политическую ситуацию в нашей стране.

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