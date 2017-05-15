Приморцев кормят некачественным маслом, творогом и сыром
Качество молочной продукции по
Качество молочной продукции по
По информации Роспортебнадзора, в 1 квартале 2017 года наиболее часто молочная продукция не соответствовала требованиям по
В поле зрения специалистов — масло, сыр и творог. Изготовители ООО «АРЧА» (Республика Татарстан), ООО «Экопродукт» (г. Санкт-Петербург), ООО «СбытПродСервис», ООО «Молочный край» (Челябинская область), ООО «АКХ Ануйское» (Алтайский край), ООО «Хорольский молочный завод», ООО «Стандарт» (Приморский край), ЗАО «Озерецкий молочный завод» (Московская область) попались на некачественной продукции.
С целью пресечения оборота фальсифицированной молочной продукции Управлением Роспотребнадзора по Приморскому краю принят весь комплекс мер.
Михаил Грач.