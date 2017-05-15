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04:31 (мск), источник: ДЕЙТА

Приморцев кормят некачественным маслом, творогом и сыром

Качество молочной продукции по санитарно-химическим показателям в Приморье в норме, но периодически фиксируются нарушения, сообщает ИА «Дейта».

Источник: ДЕЙТА

По информации Роспортебнадзора, в 1 квартале 2017 года наиболее часто молочная продукция не соответствовала требованиям по физико-химическим показателям (массовая доля жира, массовая доля белка) и показателям фальсификации (замена молочного жира растительными жирами).

В поле зрения специалистов — масло, сыр и творог. Изготовители ООО «АРЧА» (Республика Татарстан), ООО «Экопродукт» (г. Санкт-Петербург), ООО «СбытПродСервис», ООО «Молочный край» (Челябинская область), ООО «АКХ Ануйское» (Алтайский край), ООО «Хорольский молочный завод», ООО «Стандарт» (Приморский край), ЗАО «Озерецкий молочный завод» (Московская область) попались на некачественной продукции.

С целью пресечения оборота фальсифицированной молочной продукции Управлением Роспотребнадзора по Приморскому краю принят весь комплекс мер.

Михаил Грач.

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