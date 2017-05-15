ВСЖД присоединилась ко всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД»

Как сообщает пресс-служба ВСЖД, в её рамках с 15 по 21 мая 2017 года на предприятиях железной дороги, а также в кассах железнодорожных вокзалов ВСЖД будут распространяться информационные листовки. Профсоюзный молодежный актив дороги готовит интернет-эстафету в социальных сетях с хэш-тэгом #стопвичспид. Учреждения здравоохранения ОАО «РЖД» приглашают всех желающих для добровольного анонимного обследования на ВИЧ-инфекцию.

Кроме того, во время акции специалисты Восточно-Сибирской дирекции здравоохранения планируют провести ряд видеолекций для учеников старших классов школ региона.

Напомним, акция «Стоп ВИЧ/СПИД» направлена на объединение усилий властей и общественных организаций для привлечения внимания к проблеме распространения заболевания на территории России. Мероприятия проводятся для информирования населения об основных мерах профилактики, методах своевременной диагностики и необратимости последствий в случае его развития, а также для повышения информированности учащихся, студентов, родителей и педагогов о проблемах распространения ВИЧ-инфекции в подростковой и молодежной среде. Акция поддерживает развитие добровольческого движения, социальную активность молодежи по предупреждению ВИЧ-инфекции, в том числе по формированию ответственного отношения к своему здоровью и здоровью окружающих.

Впервые железнодорожники приняли участие во Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД» в мае 2016 года.