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05:04 (мск), источник: РБК

В московских электричках к концу года введут оплату по банковской карте

До конца этого года на пригородных направлениях поездов в Москве появится возможность оплаты прохода через турникет банковской картой с технологией PayPass. Об этом сообщает портал m24.ru со ссылкой на пресс-службу Центральной пригородной пассажирской компании (ЦПК).

Источник: Агентство «Москва»

В компании сообщили, что оплатить поездку можно будет как банковской картой, так и картой «Стрелка». Первыми технологию испытают пассажиры на Павелецком направлении.

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Для оплаты проезда на тех станциях, где нет турникетов, будут установлены специальные валидаторы. В ЦППК также пояснили, как будет работать система оплаты. При проходе пассажира на первую станцию, у него будет заморожена минимальная сумма средств. Когда же он будет проходить мимо турникета на станции назначения, с его карты спишется сумма, равная оплате проезда на это расстояние.

В марте стало известно, что Минтранс планирует в мае объединить системы электронных транспортных карт Москвы и Санкт-Петербурга «Подорожник» и «Тройка». А к началу чемпионата мира по футболу в 2018 году для удобства болельщиков в единую систему может включиться и подмосковная карта «Стрелка».

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