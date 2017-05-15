В московских электричках к концу года введут оплату по банковской карте

В компании сообщили, что оплатить поездку можно будет как банковской картой, так и картой «Стрелка». Первыми технологию испытают пассажиры на Павелецком направлении.

Для оплаты проезда на тех станциях, где нет турникетов, будут установлены специальные валидаторы. В ЦППК также пояснили, как будет работать система оплаты. При проходе пассажира на первую станцию, у него будет заморожена минимальная сумма средств. Когда же он будет проходить мимо турникета на станции назначения, с его карты спишется сумма, равная оплате проезда на это расстояние.