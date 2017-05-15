Начальник УМВД по Хабаровскому краю выслушает жителей Вяземского района
В среду, 17 мая, начальник управления МВД России по Хабаровскому краю Михаил Черников проведет личный прием жителей Вяземского района.
В среду, 17 мая, начальник управления МВД России по Хабаровскому краю Михаил Черников проведет личный прием жителей Вяземского района.
Встреча состоится в здании районного отдела МВД по адресу: город Вяземский, улица Ленина, 1. Начало в 15:00.
Узнать дополнительную информацию и предварительно записаться на прием можно по телефонам: