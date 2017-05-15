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05:02 (мск), источник: Губерния онлайн

Начальник УМВД по Хабаровскому краю выслушает жителей Вяземского района

В среду, 17 мая, начальник управления МВД России по Хабаровскому краю Михаил Черников проведет личный прием жителей Вяземского района.

Источник: Агентство «Москва»

Встреча состоится в здании районного отдела МВД по адресу: город Вяземский, улица Ленина, 1. Начало в 15:00.

Узнать дополнительную информацию и предварительно записаться на прием можно по телефонам: 8 (4212) 38−11−28 и 8 (42153) 3−16−63, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу краевого УМВД.

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