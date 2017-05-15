Неустойчивая погода сохраняется в Казахстане в понедельник
В большинстве регионов страны ожидаются дождь, гроза, усиление ветра.
В большинстве регионов страны ожидаются дождь, гроза, усиление ветра.
АСТАНА, 15 мая — Sputnik. На большей части территории Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохраняется неустойчивый характер погоды, в северных регионах ночью местами ожидаются заморозки, на юге и
В Акмолинской области ожидаются местами усиление ветра — 15−20 м/с, ночью заморозки до 2 градусов.
В Костанайской,
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В Карагандинской, днем в Жамбылской,
В Атырауской области днем местами гроза.