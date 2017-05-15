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07:15 (мск), источник: Sputniknews.kz

Неустойчивая погода сохраняется в Казахстане в понедельник

В большинстве регионов страны ожидаются дождь, гроза, усиление ветра.

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 15 мая — Sputnik. На большей части территории Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохраняется неустойчивый характер погоды, в северных регионах ночью местами ожидаются заморозки, на юге и юго-востоке погода без осадков.

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В Акмолинской области ожидаются местами усиление ветра — 15−20 м/с, ночью заморозки до 2 градусов.

В Костанайской, Северо-Казахстанской областях ночью заморозки — 2−3 градуса, днем гроза, усиление ветра — 15−20 м/с.

В Западно-Казахстанской области местами, в Алматинской области на Жаланашколе ветер — 15−23 м/с.

В Карагандинской, днем в Жамбылской, Южно-Казахстанской, Мангистауской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидается гроза, усиление ветра — 15−20 м/с.

В Атырауской области днем местами гроза.

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