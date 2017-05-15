Губернатор поздравил жителей Хабаровского края с Международным днем семьи

«От всей души желаю семьям Хабаровского края мира и добра, стабильности и достатка, здоровья и благополучия. Пусть в ваших домах царят любовь, согласие и взаимопонимание! Пусть всегда рядом будут самые близкие люди — ваша семья!» — сказал глава региона.

Сейчас в крае живет более 200 тысяч семей, 14,5 тысячи из них — многодетные, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.