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05:34 (мск), источник: Губерния онлайн

Губернатор поздравил жителей Хабаровского края с Международным днем семьи

Сегодня, 15 мая, отмечается Международный день семьи. С этой датой жителей Хабаровского края поздравил губернатор Вячеслав Шпорт.

«От всей души желаю семьям Хабаровского края мира и добра, стабильности и достатка, здоровья и благополучия. Пусть в ваших домах царят любовь, согласие и взаимопонимание! Пусть всегда рядом будут самые близкие люди — ваша семья!» — сказал глава региона.

Сейчас в крае живет более 200 тысяч семей, 14,5 тысячи из них — многодетные, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

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