Губернатор поздравил жителей Хабаровского края с Международным днем семьи
Сегодня, 15 мая, отмечается Международный день семьи. С этой датой жителей Хабаровского края поздравил губернатор Вячеслав Шпорт.
Сегодня, 15 мая, отмечается Международный день семьи. С этой датой жителей Хабаровского края поздравил губернатор Вячеслав Шпорт.
«От всей души желаю семьям Хабаровского края мира и добра, стабильности и достатка, здоровья и благополучия. Пусть в ваших домах царят любовь, согласие и взаимопонимание! Пусть всегда рядом будут самые близкие люди — ваша семья!» — сказал глава региона.
Сейчас в крае живет более 200 тысяч семей, 14,5 тысячи из них — многодетные, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на