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05:40 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Красноярск накроет туманом из-за резкой смены погоды

Столбики термометров будут держаться на отметке +4…+16°C.

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

На предстоящей неделе в Красноярск снова вернется пасмурная и прохладная погода. По данным портала Gismeteo.ru, в понедельник, 15 мая, город накроет плотный туман. Температура воздуха будет держаться на отметке +15…+18°C. Во второй половине дня возможен небольшой дождь. Ветер слабый с порывами до 3 м/с.

«15 мая ночью и утром в Красноярске местами ожидаются туманы, ночью по южным районам местами сильные дожди, грозы, при грозах порывы западного ветра 15−18м/с», — говорится в сообщении Среднесибирского УГМС.

Во вторник, 16 мая, будет еще холоднее. Синоптики обещают до +10…+12°C. Ближе к вечеру в городе похолодает до +5°C. Возможен небольшой дождь.

В среду, 17 мая, метеорологи обещают резкое похолодание до +4…+6°C. Температура воздуха в этот день не поднимется выше +8°C. Ветер северо-восточный с порывами до 5 м/с.

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