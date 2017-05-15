Красноярск накроет туманом из-за резкой смены погоды

На предстоящей неделе в Красноярск снова вернется пасмурная и прохладная погода. По данным портала Gismeteo.ru, в понедельник, 15 мая, город накроет плотный туман. Температура воздуха будет держаться на отметке +15…+18°C. Во второй половине дня возможен небольшой дождь. Ветер слабый с порывами до 3 м/с.

«15 мая ночью и утром в Красноярске местами ожидаются туманы, ночью по южным районам местами сильные дожди, грозы, при грозах порывы западного ветра 15−18м/с», — говорится в сообщении Среднесибирского УГМС.

Во вторник, 16 мая, будет еще холоднее. Синоптики обещают до +10…+12°C. Ближе к вечеру в городе похолодает до +5°C. Возможен небольшой дождь.