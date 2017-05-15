Сезон ярмарок выходного дня начался в Хабаровске
В Хабаровске начали работать ярмарки выходного дня.
В Хабаровске начали работать ярмарки выходного дня.
Самая большая из них открылась в районе МТЦ «Выборгский». Здесь предусмотрено 300 торговых мест: 57 из них находятся в павильоне, а остальные — на улице. За торговлю под открытым небом денег с фермеров не берут. Более того, организаторы ярмарки бесплатно предоставляют холодильники тем, кто продает мясо и рыбу.
Аналогичная площадка начала работу и рядом с торговым центром «Экодом». Для сельхозпроизводителей здесь оборудовали 137 мест. Ряды разместились на двух площадках: первая находится на улице, вдоль парковочной зоны, вторая — внутри торгового центра.
В ТЦ «Экодом» и МТЦ «Выборгский» ярмарки будут проходить до октября по субботам и воскресеньям, с 8:00 до 14:00. В ближайшее время откроется и третья площадка — на Центральном рынке. Она будет работать только по субботам с 8:00 до 19:00, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на