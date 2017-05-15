Сезон ярмарок выходного дня начался в Хабаровске

Самая большая из них открылась в районе МТЦ «Выборгский». Здесь предусмотрено 300 торговых мест: 57 из них находятся в павильоне, а остальные — на улице. За торговлю под открытым небом денег с фермеров не берут. Более того, организаторы ярмарки бесплатно предоставляют холодильники тем, кто продает мясо и рыбу.

Аналогичная площадка начала работу и рядом с торговым центром «Экодом». Для сельхозпроизводителей здесь оборудовали 137 мест. Ряды разместились на двух площадках: первая находится на улице, вдоль парковочной зоны, вторая — внутри торгового центра.