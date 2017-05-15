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07:16 (мск), источник: АиФ Прикамье

Три жительницы Прикамья заявились на конкурс красоты «Мисс Русь»

Финал конкурса для дам, обладающих аппетитными формами, пройдёт 20 мая в Москве.

Три жительницы Пермского края заявились на конкурс красоты для девушек с выразительными формами «Мисс Русь».

За победу в конкурсе поборются 28-летняя Евгения Ширяева из Березников, 16-летняя Виктория Ляхович из посёлка Юго-Камский и 28-летняя Анастасия Воробьёва из Перми.

Евгения Ширяева работает начальником отдела охраны труда в строительной компании.

«В ноябре 2016 года, меня пригласили поучаствовать в конкурсе красоты “Уральская красавица размер+”. Где я получила Гран-при. Мои хобби вышивка крестиком и танцы. Моя голубая мечта, выйти замуж, создать крепкую и дружную семью. Родить своему любимому мужу и сыну Всеволоду сестричку и братика. Ведь семья — это главное в жизни», — написала о себе претендентка из Березников.

Юрист Анастасия Воробьёва, которая шесть лет отработала в полиции, тоже имеет успешный опыт участия в подобных мероприятиях местного уровня. Она выиграла конкурс для женщин пышных размеров «Дива Добрянки-2016».

«Счастливая невеста, зажигательная и влюбленная, как танец “Самба”, влюблена в этот танец, в эту жизнь! Голубая мечта — здорового долголетия Родителям, свадебное путешествие в Бразилию, родить двойняшек!», — написала в своей анкете Анастасия Воробьёва.

Одна из самых юных участниц конкурса Виктория Ляхович из Юго-Камского учится на хореографа, занимается баскетболом и волейболом.

«Мой девиз по жизни “Иди и не сдавайся, добивайся своей цели до конца”. Моя мечта стать выдающимся танцором и свой опыт я хочу передать другим поколениям», — рассказала в своей заявке Виктория.

Финал конкурса «Мисс Русь» пройдёт 20 мая в Москве. Ведущим церемонии станет Степан Меньшиков. В членах жюри конкурса значатся такие известные персоны, как художник Никас Софронов, певцы Михаил Муромов, Богдан Титомир и Рома Жуков, шоумен Сергей Глушко.

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