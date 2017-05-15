Нуртас Адамбай раскритиковал «бизнес по-казахстански»

До этого я там не был, но регулярно слышал о ней. В назначенный час я приехал туда. Журналистка уже была там. Поздоровавшись, мы решили перейти к самому интервью. Но тут появилась одна небольшая проблема. Интервью она записывала на диктофон, а в зале кофейни играла музыка.



Я предложил ей пересесть в другую часть зала, где музыка нам не мешала бы. Но тут появилась другая проблема. Официантка заявила, что мы не можем туда сесть, так как «там все забронировано». В тот момент, а это был будний день, время около 3−4 часов дня, мы в кофейне находились почти одни. Может еще пару столиков были заняты.



Я решил узнать на какое время стоит резерв со словами «Мы не будем долго сидеть. Может успеем до времени резерва?» На что я услышал в ответ: «Эти столы всегда зарезервированы». «Как это всегда?, удивился я. «Эти столы предназначены только для хозяев и их друзей» В этот момент мне очень хотелось, чтобы гостья из Франции не поняла, что она сказала.



Но, к моему сожалению, она все поняла.

«Нуртас, в вашей стране хозяева кофеен бронируют навсегда места только для себя?» В этот момент мне хотелось превратиться в мультяшную змейку и спрятаться в какую-нибудь щель. Пока я ехал на это интервью, я думал о том, что расскажу, что наша страна уже не та, которую показывают в бесконечных исторических фильмах. Мы — современное развитое государство. Но….

Я никогда не понимал людей, которые открывают рестораны, салоны красоты, какие-то другие заведения, казалось бы для людей, но при этом оставляют столики, места парковок и прочее только для себя. Когда я бываю в Европе, я часто вижу, как хозяева ресторанчиков сами добродушно с улыбкой встречают гостей, провожают их до столиков, желают хорошего времяпровождения. И им не «западло» это делать, так как они понимают, что открыли свои заведения для людей. И чем лучше будет настроение у гостя, тем больше вероятности, что он вернется туда, да еще и расскажет об этом месте своим знакомым. Да и вообще, даже не бизнеса ради, они любят улыбаться людям.