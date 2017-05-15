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07:27 (мск), источник: 365info.kz

Нуртас Адамбай раскритиковал «бизнес по-казахстански»

Известный юморист, шоумен и продюсер Нуртас Адамбай в Facebook высказался об особенностях отечественной сферы услуг, шокирующих иностранцев.

Источник: 365info.kz

Где-то полгода назад мне позвонила одна француженка. (Очень милая взрослая женщина). Она писала книгу о Казахстане. Попросила о встрече, чтобы взять интервью. «Нам хочется рассказать о современном Казахстане, о его культуре». Я охотно согласился, предложив встретиться в одной известной кофейне города.

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До этого я там не был, но регулярно слышал о ней. В назначенный час я приехал туда. Журналистка уже была там. Поздоровавшись, мы решили перейти к самому интервью. Но тут появилась одна небольшая проблема. Интервью она записывала на диктофон, а в зале кофейни играла музыка.

Я предложил ей пересесть в другую часть зала, где музыка нам не мешала бы. Но тут появилась другая проблема. Официантка заявила, что мы не можем туда сесть, так как «там все забронировано». В тот момент, а это был будний день, время около 3−4 часов дня, мы в кофейне находились почти одни. Может еще пару столиков были заняты.

Я решил узнать на какое время стоит резерв со словами «Мы не будем долго сидеть. Может успеем до времени резерва?» На что я услышал в ответ: «Эти столы всегда зарезервированы». «Как это всегда?, удивился я. «Эти столы предназначены только для хозяев и их друзей» В этот момент мне очень хотелось, чтобы гостья из Франции не поняла, что она сказала.

Но, к моему сожалению, она все поняла.

«Нуртас, в вашей стране хозяева кофеен бронируют навсегда места только для себя?» В этот момент мне хотелось превратиться в мультяшную змейку и спрятаться в какую-нибудь щель. Пока я ехал на это интервью, я думал о том, что расскажу, что наша страна уже не та, которую показывают в бесконечных исторических фильмах. Мы — современное развитое государство. Но….

Я никогда не понимал людей, которые открывают рестораны, салоны красоты, какие-то другие заведения, казалось бы для людей, но при этом оставляют столики, места парковок и прочее только для себя. Когда я бываю в Европе, я часто вижу, как хозяева ресторанчиков сами добродушно с улыбкой встречают гостей, провожают их до столиков, желают хорошего времяпровождения. И им не «западло» это делать, так как они понимают, что открыли свои заведения для людей. И чем лучше будет настроение у гостя, тем больше вероятности, что он вернется туда, да еще и расскажет об этом месте своим знакомым. Да и вообще, даже не бизнеса ради, они любят улыбаться людям.

И что происходит у нас?.

Вы видели как некоторые «хозяева» приезжают в свои рестораны? Такое ощущение, что «хозяин мира» прибыл туда Во время того интервью (мы остались на своем «простолюдинском» месте, так как не было времени менять заведение) туда приехал один мой хороший знакомый. «Брат, а ты че здесь сидишь? Пойдем туда, на вип» «Туда сказали нельзя» «Нам можно!. Это кофейня моего друга!» «Да не, рахмет. Нам и тут хорошо» Справедливости ради, отмечу, что минут через 10 моего пребывания там к нам подошла администратор кофейни и предложила пересесть туда, где нам будет удобно. Но нам уже как-то не хотелось переносить свои тела по разрешению кого-либо. Зато она согласилась сделать музыку чуть тише.

«Извините, но нам шеф не разрешает туда никого сажать, но вам, конечно, можно» Я ее понял, он делала то, что ей сказали. Так что к персоналу никаких претензий, конечно, не было.

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