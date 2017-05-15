Нуртас Адамбай раскритиковал «бизнес по-казахстански»
Известный юморист, шоумен и продюсер Нуртас Адамбай в Facebook высказался об особенностях отечественной сферы услуг, шокирующих иностранцев.
Известный юморист, шоумен и продюсер Нуртас Адамбай в Facebook высказался об особенностях отечественной сферы услуг, шокирующих иностранцев.
До этого я там не был, но регулярно слышал о ней. В назначенный час я приехал туда. Журналистка уже была там. Поздоровавшись, мы решили перейти к самому интервью. Но тут появилась одна небольшая проблема. Интервью она записывала на диктофон, а в зале кофейни играла музыка.
Я предложил ей пересесть в другую часть зала, где музыка нам не мешала бы. Но тут появилась другая проблема. Официантка заявила, что мы не можем туда сесть, так как «там все забронировано». В тот момент, а это был будний день, время около 3−4 часов дня, мы в кофейне находились почти одни. Может еще пару столиков были заняты.
Я решил узнать на какое время стоит резерв со словами «Мы не будем долго сидеть. Может успеем до времени резерва?» На что я услышал в ответ: «Эти столы всегда зарезервированы». «Как это всегда?, удивился я. «Эти столы предназначены только для хозяев и их друзей» В этот момент мне очень хотелось, чтобы гостья из Франции не поняла, что она сказала.
Но, к моему сожалению, она все поняла.
«Нуртас, в вашей стране хозяева кофеен бронируют навсегда места только для себя?» В этот момент мне хотелось превратиться в мультяшную змейку и спрятаться в
Я никогда не понимал людей, которые открывают рестораны, салоны красоты,
И что происходит у нас?.
Вы видели как некоторые «хозяева» приезжают в свои рестораны? Такое ощущение, что «хозяин мира» прибыл туда Во время того интервью (мы остались на своем «простолюдинском» месте, так как не было времени менять заведение) туда приехал один мой хороший знакомый. «Брат, а ты че здесь сидишь? Пойдем туда, на вип» «Туда сказали нельзя» «Нам можно!. Это кофейня моего друга!» «Да не, рахмет. Нам и тут хорошо» Справедливости ради, отмечу, что минут через 10 моего пребывания там к нам подошла администратор кофейни и предложила пересесть туда, где нам будет удобно. Но нам уже
«Извините, но нам шеф не разрешает туда никого сажать, но вам, конечно, можно» Я ее понял, он делала то, что ей сказали. Так что к персоналу никаких претензий, конечно, не было.