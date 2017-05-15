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07:22 (мск), источник: Tengrinews

Скончался председатель Алматинского городского суда Акжан Ештай

В Алматы скоропостижно скончался председатель Алматинского городского суда Акжан Ештай. Информацию об этом корреспонденту Tengrinews.kz подтвердили.

Источник: Tengrinews

«Вчера 14 мая в возрасте 56 лет скоропостижно скончался председатель Алматинского городского суда Акжан Жайлауханович Ештай», — сообщил пресс-секретарь АГС Дияс Махамбетов.

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Акжан Жайлауханович родился в 1961 году в селе Екпинди Толебийского района Южно-Казахстанской области. В 1978 году окончил юридический факультет Карагандинского государственного университета.

Судейский стаж Акжана Ештая составляет более 30 лет. В разные годы он работал судьей Целиноградского, Южно-Казахстанского областных судов, председателем коллегии по уголовным делам Южно-Казахстанского областного суда, председателем Акмолинского областного суда, а также судьей Верховного Суда Республики Казахстан. Акжан Ештай работал в должности председателя Алматинского городского суда с декабря 2013 года.

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