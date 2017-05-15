Скончался председатель Алматинского городского суда Акжан Ештай
В Алматы скоропостижно скончался председатель Алматинского городского суда Акжан Ештай. Информацию об этом корреспонденту Tengrinews.kz подтвердили.
В Алматы скоропостижно скончался председатель Алматинского городского суда Акжан Ештай. Информацию об этом корреспонденту Tengrinews.kz подтвердили.
«Вчера 14 мая в возрасте 56 лет скоропостижно скончался председатель Алматинского городского суда Акжан Жайлауханович Ештай», — сообщил
Акжан Жайлауханович родился в 1961 году в селе Екпинди Толебийского района
Судейский стаж Акжана Ештая составляет более 30 лет. В разные годы он работал судьей Целиноградского,