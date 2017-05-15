Скончался председатель Алматинского городского суда Акжан Ештай

Акжан Жайлауханович родился в 1961 году в селе Екпинди Толебийского района Южно-Казахстанской области. В 1978 году окончил юридический факультет Карагандинского государственного университета.

Судейский стаж Акжана Ештая составляет более 30 лет. В разные годы он работал судьей Целиноградского, Южно-Казахстанского областных судов, председателем коллегии по уголовным делам Южно-Казахстанского областного суда, председателем Акмолинского областного суда, а также судьей Верховного Суда Республики Казахстан. Акжан Ештай работал в должности председателя Алматинского городского суда с декабря 2013 года.