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07:33 (мск), источник: АиФ Екатеринбург

Майские грозы надвигаются на Екатеринбург

На неделе будет пасмурно и умеренно тепло.

Первые майские грозы пройдут в Екатеринбурге на этой неделе, сообщили 15 мая «АиФ-Урал» в Уралгидромете.

Уже сегодня во второй половине дня ожидается гроза. Температура воздуха составит около десяти градусов тепла.

В последующие дни потеплеет до 16 градусов. Ожидаются небольшие дожди, возможны грозы. Ветер будет дуть с северо-запада.

Ближе к выходным температура воздуха понизится до 10 градусов. Сильных дождей синоптики пока не обещают.

Теплая погода в Екатеринбурге установится только в конце мая.

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