Майские грозы надвигаются на Екатеринбург
На неделе будет пасмурно и умеренно тепло.
На неделе будет пасмурно и умеренно тепло.
Первые майские грозы пройдут в Екатеринбурге на этой неделе, сообщили 15 мая «АиФ-Урал» в Уралгидромете.
Уже сегодня во второй половине дня ожидается гроза. Температура воздуха составит около десяти градусов тепла.
В последующие дни потеплеет до 16 градусов. Ожидаются небольшие дожди, возможны грозы. Ветер будет дуть с
Ближе к выходным температура воздуха понизится до 10 градусов. Сильных дождей синоптики пока не обещают.
Теплая погода в Екатеринбурге установится только в конце мая.