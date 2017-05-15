Майские грозы надвигаются на Екатеринбург

Первые майские грозы пройдут в Екатеринбурге на этой неделе, сообщили 15 мая «АиФ-Урал» в Уралгидромете.

Уже сегодня во второй половине дня ожидается гроза. Температура воздуха составит около десяти градусов тепла.

В последующие дни потеплеет до 16 градусов. Ожидаются небольшие дожди, возможны грозы. Ветер будет дуть с северо-запада.

Ближе к выходным температура воздуха понизится до 10 градусов. Сильных дождей синоптики пока не обещают.

Теплая погода в Екатеринбурге установится только в конце мая.