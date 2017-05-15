Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Николь Кидман выплюнула еду популярного повара в эфире ток-шоу
Оказалось, что улыбка старит
Опрос выявил страны Европы с сильными пророссийскими настроениями
Генштаб предупредил об угрозе внезапного ядерного удара по России
29-летняя Кристина Асмус кардинально сменила имидж (фото)
Удар по баррелю: дна пропасти не видно? В чем причины и стоит ли ждать дальнейшего сокращения нефтяных котировок
Мария Кожевникова сыграла мстительницу в сериале: первые фото
Юлия Пересильд снялась в хорроре в главной роли: первые кадры
Голосование по сносу пятиэтажек начнется в понедельник
Серии пятиэтажек, запланированные к сносу
Подробности боя спецназа РФ с 300 боевиками ан-Нусры – СМИ
СМИ Запада начали поддерживать Путина - Regnum
48-летняя Светлана Бондарчук показала фигуру в купальнике (фото)
45-летняя Кристина Орбакайте выглядит сильно похудевшей (фото)
F-22 может победить 10 российских Су-35 – американский пилот
СМИ Запада начали поддерживать Путина - Regnum
Старая «Тойота» и новая: у кого кузов прочнее
Бензин в России начал дорожать
Фоторепортажи
2472-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне
22По миру прошел Первомай
12Принц Филипп прекратит исполнять королевские обязанности с осени
1080 лет парку Лос-Гласьярес
07:34 (мск), источник: VN.ru

Хакеры атаковали компьютеры новосибирцев

Массовая вирусная атака произошла в пятницу, затронув сотни тысяч компьютеров по всему миру, в том числе, в России. В понедельник, 15 мая, она будет продолжена, считают специалисты.

Цифровое бесчинство началось с Испании и Португалии, где была парализована работа крупнейшего сотового оператора Telefonica, и быстро распространилось по всему миру. Не осталась в стороне и Россия. Троян WanaCrypt0r 2.0 оказался необычайно эффективным по распространению вымогателем, угрожающим Windows-пользователям уничтожить файлы и требующим за спокойную жизнь 300 долларов.

В СМИ появились сообщения, что среди российских структур были атакованы, в числе прочих, МВД, региональные управления Следственного комитета, Сбербанк и «Мегафон». Однако IT-специалист одной из крупных новосибирских компаний рассказал корреспонденту VN.ru, что больше всего пострадали не компании, а обычные пользователи, тем более, что большинство серверов работают на системе Linux.

Новосибирские компании и учреждения подтвердили эту информацию.

— Сбои в работе инфраструктуры, которая обеспечивает предоставление гражданам государственных услуг по линии Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России, отсутствуют. Оказание услуг осуществляется в штатном режиме, — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В мэрии Новосибирска также заявили, что у них все в порядке. Начальник департамента связи и информатизации мэрии Александр Горнштейн сообщил VN.ru, что знает о хакерских атаках, но муниципалитета они пока не коснулись.

— Риски до сих пор существуют, и мы на всякий случай подготовились к атакам, — подтвердил Александр Анатольевич, — Надеемся, что все обойдется.

Сбербанк тоже подтвердил нормальную рабочую обстановку:

— У нас все спокойно, Сбербанк от хакерских атак никак не пострадал. Про остальные банки понятия не имею, как у них, — заявила пресс-секретарь Сибирского отделения Сбербанка Влада Афанасьева.

Известно, что WanaCrypt0r 2.0 пытался вечером 12 мая помешать работе телеканала ОТС, однако сотрудники компании достойно справились с проблемой. Они локализовали зараженные машины и организовали вещание в обычном режиме. Дальнейшей угрозы телеканалу нет, заверил IT-специалист компании Андрей Суворов.

Кто стоит за хорошо организованной хакерской атакой, пока неясно. Президент Microsoft Брэд Смит объявил, что она стала возможна, благодаря ЦРУ и Агентству национальной безопасности (АНБ) США, которые собирают данные об уязвимостях в программах, а потом плохо хранят эту информацию и ее крадут хакеры.

Специалисты «Лаборатории Касперского» сообщили, что их антивирус детектирует WanaCrypt0r 2.0, и категорически предостерегла от перечисления денег мошенникам. «Касперский» рекомендовал установить выпущенный патч Microsoft, проверить компьютер их программой, и в случае детектирования Trojan.Win64.EquationDrug.gen произвести перезагрузку системы.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Хакеры атаковали компьютеры новосибирцев
Американский самолет провел разведку вблизи баз РФ в Сирии
Экс-глава Пентагона: отношения РФ и США при Трампе ухудшились
ЦБ указал на вред занижения курса рубля
Глава Microsoft заявил о вине ЦРУ и АНБ в вирусной атаке
Словацкий хоккеист дисквалифицирован за атаку россиянина на ЧМ
Совфед предложил лишать свободы на 5 лет за нарушения на выборах
Ким Чен Ын заявил о новых ракетных испытаниях КНДР
Спорт
Расклады ЧМ-2017. С кем Россия сыграет в четвертьфинале? Разбираем главные интриги последних двух дней группового этапа чемпионата мира
Авто
Компьютерный вирус заблокировал выдачу прав в России Хакеры заставили ГИБДД прекратить выдачу водительских удостоверений
Hi-Tech
Microsoft Build 2017: «облачный» город, искусственный интеллект и другие новинки с презентации Облачная платформа для автоматизации всех устройств Интернета вещей, искусственный интеллект Cortana и многое другое — на конференции Microsoft Build
Кино
Николь Кидман выплюнула еду популярного повара в эфире ток-шоу Актриса стала гостьей вечернего шоу Эллен ДеДженерес и вызвала бурную реакцию зрителей и интернет-пользователей своим неоднозначным поведением
Недвижимость
6 идей размещения стиральной машинки в интерьере
В границах Москвы построят «город» на 77 тысяч жителей
Собянин рассказал, в какие дома переедут жильцы хрущевок
Голосование по сносу пятиэтажек начнется в понедельник
Леди
Лето набитое: лучшие пуховики на ближайшие недели Мы давно прекратили верить прогнозам погоды и обзавелись легким пуховиком, чего и вам желаем.
Дети
Пятиклассник из Владивостока сделал робота из обувной коробки Робот умеет подавать конфеты и включает музыку.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
С чего начать ремонт типовой квартиры
Материалы: вы удивитесь, каким бывает гранит
Разные мелочи — где найти им место в квартире?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь