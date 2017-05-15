Хакеры атаковали компьютеры новосибирцев

Цифровое бесчинство началось с Испании и Португалии, где была парализована работа крупнейшего сотового оператора Telefonica, и быстро распространилось по всему миру. Не осталась в стороне и Россия. Троян WanaCrypt0r 2.0 оказался необычайно эффективным по распространению вымогателем, угрожающим Windows-пользователям уничтожить файлы и требующим за спокойную жизнь 300 долларов.

В СМИ появились сообщения, что среди российских структур были атакованы, в числе прочих, МВД, региональные управления Следственного комитета, Сбербанк и «Мегафон». Однако IT-специалист одной из крупных новосибирских компаний рассказал корреспонденту VN.ru, что больше всего пострадали не компании, а обычные пользователи, тем более, что большинство серверов работают на системе Linux.

Новосибирские компании и учреждения подтвердили эту информацию.

— Сбои в работе инфраструктуры, которая обеспечивает предоставление гражданам государственных услуг по линии Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России, отсутствуют. Оказание услуг осуществляется в штатном режиме, — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В мэрии Новосибирска также заявили, что у них все в порядке. Начальник департамента связи и информатизации мэрии Александр Горнштейн сообщил VN.ru, что знает о хакерских атаках, но муниципалитета они пока не коснулись.

— Риски до сих пор существуют, и мы на всякий случай подготовились к атакам, — подтвердил Александр Анатольевич, — Надеемся, что все обойдется.

Сбербанк тоже подтвердил нормальную рабочую обстановку:

— У нас все спокойно, Сбербанк от хакерских атак никак не пострадал. Про остальные банки понятия не имею, как у них, — заявила пресс-секретарь Сибирского отделения Сбербанка Влада Афанасьева.

Известно, что WanaCrypt0r 2.0 пытался вечером 12 мая помешать работе телеканала ОТС, однако сотрудники компании достойно справились с проблемой. Они локализовали зараженные машины и организовали вещание в обычном режиме. Дальнейшей угрозы телеканалу нет, заверил IT-специалист компании Андрей Суворов.

Кто стоит за хорошо организованной хакерской атакой, пока неясно. Президент Microsoft Брэд Смит объявил, что она стала возможна, благодаря ЦРУ и Агентству национальной безопасности (АНБ) США, которые собирают данные об уязвимостях в программах, а потом плохо хранят эту информацию и ее крадут хакеры.

Специалисты «Лаборатории Касперского» сообщили, что их антивирус детектирует WanaCrypt0r 2.0, и категорически предостерегла от перечисления денег мошенникам. «Касперский» рекомендовал установить выпущенный патч Microsoft, проверить компьютер их программой, и в случае детектирования Trojan.Win64.EquationDrug.gen произвести перезагрузку системы.