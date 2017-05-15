Скончался актер из «Города грехов» и «Мстителей»

Актер умер в воскресенье во сне, находясь в своем доме в Лос-Анджелесе.

Главная роль в телефильме «Гайанская трагедия: История Джима Джонса» принесла ему премию «Эмми» в категории «Лучшая мужская роль в мини-сериале или фильме». В фильмах «Город грехов» и «Город грехов 2» Бут сыграл роль сенатора Рорка.