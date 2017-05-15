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08:03 (мск), источник: РИА Новости

Скончался актер из «Города грехов» и «Мстителей»

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Американский актер Пауэрс Бут, снявшийся в фильме «Город грехов», скончался в возрасте 68 лет, передает телеканал CNN со ссылкой на его агента.

Источник: AP 2017

Актер умер в воскресенье во сне, находясь в своем доме в Лос-Анджелесе.

Главная роль в телефильме «Гайанская трагедия: История Джима Джонса» принесла ему премию «Эмми» в категории «Лучшая мужская роль в мини-сериале или фильме». В фильмах «Город грехов» и «Город грехов 2» Бут сыграл роль сенатора Рорка.

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