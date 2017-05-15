Скончался актер из «Города грехов» и «Мстителей»
МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Американский актер Пауэрс Бут, снявшийся в фильме «Город грехов», скончался в возрасте 68 лет, передает телеканал CNN со ссылкой на его агента.
МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Американский актер Пауэрс Бут, снявшийся в фильме «Город грехов», скончался в возрасте 68 лет, передает телеканал CNN со ссылкой на его агента.
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