В Украину идет тепло
В понедельник в Украине будет солнечно и ясно, исключение составят восточные регионы страны.
В понедельник в Украине будет солнечно и ясно, исключение составят восточные регионы страны.
КИЕВ, 15 мая — РИА Новости Украина. В понедельник в Украине будет солнечно и ясно, исключение составят восточные регионы страны, сообщает Гидрометцентр.
На западе ожидается солнечная погода без осадков. Температура +14… + 17 градусов.
В северных и центральных областях будет облачно с прояснениями. Температура +14… + 19градусов.
На востоке облачно, возможны кратковременные дожди. Температура +8… + 16 градусов.
В южных регионах облачно с прояснениями. Температура +11… + 15 градусов. Южный ветер — 4−6 м/с.