В Украину идет тепло

КИЕВ, 15 мая — РИА Новости Украина. В понедельник в Украине будет солнечно и ясно, исключение составят восточные регионы страны, сообщает Гидрометцентр.

На западе ожидается солнечная погода без осадков. Температура +14… + 17 градусов. Северо-западный и южный ветер 1−2 м/с.

В северных и центральных областях будет облачно с прояснениями. Температура +14… + 19градусов. Юго-западный ветер — 2−3 м/с.

На востоке облачно, возможны кратковременные дожди. Температура +8… + 16 градусов. Юго-западный ветер 4−7 м/с.

В южных регионах облачно с прояснениями. Температура +11… + 15 градусов. Южный ветер — 4−6 м/с.