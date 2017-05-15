Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Юлия Пересильд снялась в хорроре в главной роли: первые кадры
Мышцы способны чувствовать сахар
Опубликовано прощальное письмо осужденного в США летчика РФ маме
Полина Гагарина вышла на сцену через 2 недели после родов
52-летняя Ирина Безрукова показала фото без макияжа
Ким Чен Ын приказал военным быть готовыми «сломать хребет врага» Лидер КНДР проинспектировал план удара по территориям на спорной границе в Желтом море
Николь Кидман выплюнула еду популярного повара в эфире ток-шоу
17-летний воспитанник Билана стал главной звездой «Евровидения»
Голосование по сносу пятиэтажек начнется в понедельник
Серии пятиэтажек, запланированные к сносу
Украинский капитан отказался сдать катер военным в водах РФ – СМИ
СМИ Запада начали поддерживать Путина - Regnum
Ее не узнать: в Сети появилось «домашнее» фото Пелагеи
52-летняя Ирина Безрукова показала фото без макияжа
«Проломаем двери»: пилот F-22 о возможном конфликте с Россией
СМИ Запада начали поддерживать Путина - Regnum
Старая «Тойота» и новая: у кого кузов прочнее
Бензин в России начал дорожать
Фоторепортажи
22По миру прошел Первомай
2472-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне
12Бал Met Gala 2017
1080 лет парку Лос-Гласьярес
09:01 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

В Украину идет тепло

В понедельник в Украине будет солнечно и ясно, исключение составят восточные регионы страны.

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 15 мая — РИА Новости Украина. В понедельник в Украине будет солнечно и ясно, исключение составят восточные регионы страны, сообщает Гидрометцентр.

На западе ожидается солнечная погода без осадков. Температура +14… + 17 градусов. Северо-западный и южный ветер 1−2 м/с.

В северных и центральных областях будет облачно с прояснениями. Температура +14… + 19градусов. Юго-западный ветер — 2−3 м/с.

На востоке облачно, возможны кратковременные дожди. Температура +8… + 16 градусов. Юго-западный ветер 4−7 м/с.

В южных регионах облачно с прояснениями. Температура +11… + 15 градусов. Южный ветер — 4−6 м/с.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Сейчас в Вашингтоне
переменная облачность
+17°
переменная облачность
756 мм рт. ст.
нормальное
23 %
очень низкая
6 м/с
умеренный ветер
Сообщения CNN о визите Лаврова в США назвали 'несусветным позором'
Американский самолет провел разведку вблизи баз РФ в Сирии
Экс-глава Пентагона: отношения РФ и США при Трампе ухудшились
ЦБ указал на вред занижения курса рубля
Глава Microsoft заявил о вине ЦРУ и АНБ в вирусной атаке
Путин утвердил стратегию экономической безопасности до 2030 года
РФ и Саудовская Аравия собрались продлить соглашение по нефти
Ким Чен Ын заявил о новых ракетных испытаниях КНДР
Спорт
Расклады ЧМ-2017. С кем Россия сыграет в четвертьфинале? Разбираем главные интриги последних двух дней группового этапа чемпионата мира
Авто
Компьютерный вирус заблокировал выдачу прав в России Хакеры заставили ГИБДД прекратить выдачу водительских удостоверений
Hi-Tech
Microsoft Build 2017: «облачный» город, искусственный интеллект и другие новинки с презентации Облачная платформа для автоматизации всех устройств Интернета вещей, искусственный интеллект Cortana и многое другое — на конференции Microsoft Build
Кино
Николь Кидман выплюнула еду популярного повара в эфире ток-шоу Актриса стала гостьей вечернего шоу Эллен ДеДженерес и вызвала бурную реакцию зрителей и интернет-пользователей своим неоднозначным поведением
Недвижимость
Многодетных планируют переселять в отдельные городки
Маленькие дома решили исключить из программы капремонта
Крупнейший в мире планетарий откроют осенью в Петербурге
Отопительный сезон в Петербурге продлен
Леди
Лето набитое: лучшие пуховики на ближайшие недели Мы давно прекратили верить прогнозам погоды и обзавелись легким пуховиком, чего и вам желаем.
Дети
Пятиклассник из Владивостока сделал робота из обувной коробки Робот умеет подавать конфеты и включает музыку.
Все о ремонте
Как красиво оформить нишу в интерьере
Много полезных весенних советов по оформлению дома
Как предотвратить затопление квартиры: 7 верных способов
Интерьер: квартира в классическом американском стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь