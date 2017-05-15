Ученые разгадали тайну «морского единорога»

Назначение бивня, роднящего это млекопитающее со сказочным единорогом, до сих пор толком никто объяснить не мог. Одни ученые говорили, что с помощью костяного нароста на голове нарвалы сражаются с конкурентами из числа себе подобных, другие считали, что рог мог быть инструментом эхолокации, третьи предполагали, что с помощью рога нарвал может даже пробивать лед, передает The Telegraph.

Новые съемки, сделанные WWF с помощью беспилотных летательных аппаратов, показывают, что на самом деле нарвалы орудуют своими бивнями, как дубинками, оглушая сайку. После таких ударов эти рыбы, которых по-другому называют арктическими тресочками, остаются неподвижными, что позволяет нарвалам их без труда съесть.

Стая нарвалов была замечена и заснята учеными у берегов канадской территории Нунавут в Арктике.

Бивень вырастает только у самцов нарвалов — из левого верхнего зуба (есть еще правый, но он, как правило, скрыт в деснах). Длина бивня, закрученного по часовой стрелке, — до 3 м, масса — до 10 кг. Бивни нарвалов очень прочные и гибкие, их концы могут изгибаться, по крайней мере, на 31 см в любом направлении, не ломаясь.

Исследование, проведенное несколько лет назад, показало, что бивень пронизан миллионами крохотных трубок с нервными окончаниями. Предположительно, бивень позволяет нарвалу ощущать изменение давления, температуры и относительной концентрации взвешенных частиц в воде.