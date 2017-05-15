15 мая в Казани стартует декада добрых дел

Напомним, в начале этого учебного года все первоклассники Казани получили в подарок «Дневник добрых дел», куда они на протяжении учебного года записывали все свои добрые поступки. Помимо печатной версии дневника был запущен портал дневникдобрыхдел.рф, где в течение всего учебного года для школьников проводились мотивационные конкурсы и викторины.

Самого доброго ученика выберут в каждой школе по количеству совершенных добрых дел и привлеченных к участию в проекте друзей, одноклассников, родных. Победители районного этапа будут поощрены почетными грамотами на «Ярмарках добра». На городском этапе будет выбрано 12 самых активных первоклассников, которые будут награждены на общегородском «Последнем звонке» 23 мая мэром Казани Ильсуром Метшиным.

17 мая состоится круглый стол с представителями социально-активного бизнеса, принимающего участие в благотворительной деятельности в рамках проекта «Добрая Казань». В рамках круглого стола планируется обсудить идею создания в Казани сети так называемых «добрых» заведений, а также возможности реализации программ корпоративной социальной ответственности бизнеса.

Представители проекта «Добрая Казань» и благотворительных фондов города примут участие 18 мая в ежегодной всероссийской конференции сервиса Добро Mail.Ru в московском центре «Благосфера». Основная тема конференции — развитие благотворительности и участие некоммерческих организаций в оказании социальных услуг.

20 мая на Кремлевской набережной состоится благотворительный забег юристов Legal Run. На дистанции 3 и 5 км выйдут около 1000 представителей профессии, а все средства, собранные в ходе забега, будут направлены в пользу подопечных благотворительного фонда «Подари жизнь» Чулпан Хаматовой.