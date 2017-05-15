15 мая в Казани стартует декада добрых дел
В Казани начинается традиционная весенняя декада добрых дел. В рамках декады впервые будут подведены итоги проекта «Дневник добрых дел».
В Казани начинается традиционная весенняя декада добрых дел. В рамках декады впервые будут подведены итоги проекта «Дневник добрых дел».
Напомним, в начале этого учебного года все первоклассники Казани получили в подарок «Дневник добрых дел», куда они на протяжении учебного года записывали все свои добрые поступки. Помимо печатной версии дневника был запущен портал дневникдобрыхдел.рф, где в течение всего учебного года для школьников проводились мотивационные конкурсы и викторины.
Самого доброго ученика выберут в каждой школе по количеству совершенных добрых дел и привлеченных к участию в проекте друзей, одноклассников, родных. Победители районного этапа будут поощрены почетными грамотами на «Ярмарках добра». На городском этапе будет выбрано 12 самых активных первоклассников, которые будут награждены на общегородском «Последнем звонке» 23 мая мэром Казани Ильсуром Метшиным.
17 мая состоится круглый стол с представителями
Представители проекта «Добрая Казань» и благотворительных фондов города примут участие 18 мая в ежегодной всероссийской конференции сервиса Добро Mail.Ru в московском центре «Благосфера». Основная тема конференции — развитие благотворительности и участие некоммерческих организаций в оказании социальных услуг.
20 мая на Кремлевской набережной состоится благотворительный забег юристов Legal Run. На дистанции 3 и 5 км выйдут около 1000 представителей профессии, а все средства, собранные в ходе забега, будут направлены в пользу подопечных благотворительного фонда «Подари жизнь» Чулпан Хаматовой.
По инициативе известного казанского дизайнера одежды Кати Борисовой, под эгидой «Доброй Казани» стартует проект «Выпускной для золушки». Дизайнеры и модельеры Казани будут шить платья к выпускному балу для девочек из малоимущих семей — подопечных благотворительного фонда «В твою пользу».
Кульминацией декады 20 мая станет общегородская «Ярмарка добра» во всех районах города. С 10 до 14 часов в парках Горького, «Континент»,
На ярмарке казанцев ждут насыщенная
Напомним, казанский филиал академии (пр. Камалеева, 28/9) открылся в конце апреля при участии самого композитора. Сегодня в академии обучается около 100 детей по направлениям: вокал, современная хореография, актерское мастерство, битбокс, школа телевидения/блоггинг.
Кроме того, в рамках декады добрых дел школьники примут участие в субботниках по уборке, озеленению и благоустройству территорий городских парков и памятников братских могил, сборе средств и вещей для малоимущих граждан, ветеранов, приютов для животных, оказании адресной помощи пожилым и одиноким людям, а также в экологических акциях, благотворительных концертах и спектаклях. Все эти мероприятия пойдут в зачет казанских школьных команд, участвующих во всероссийской акции Общественной палаты «Марафон добрых дел».
Напомним, по предварительным итогам акции Казань занимает второе место в рейтинге добрых городов страны, уступая лишь