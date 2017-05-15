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10:30 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU

15 мая в Казани стартует декада добрых дел

В Казани начинается традиционная весенняя декада добрых дел. В рамках декады впервые будут подведены итоги проекта «Дневник добрых дел».

Источник: Город Казань.KZN.RU

Напомним, в начале этого учебного года все первоклассники Казани получили в подарок «Дневник добрых дел», куда они на протяжении учебного года записывали все свои добрые поступки. Помимо печатной версии дневника был запущен портал дневникдобрыхдел.рф, где в течение всего учебного года для школьников проводились мотивационные конкурсы и викторины.

Самого доброго ученика выберут в каждой школе по количеству совершенных добрых дел и привлеченных к участию в проекте друзей, одноклассников, родных. Победители районного этапа будут поощрены почетными грамотами на «Ярмарках добра». На городском этапе будет выбрано 12 самых активных первоклассников, которые будут награждены на общегородском «Последнем звонке» 23 мая мэром Казани Ильсуром Метшиным.

17 мая состоится круглый стол с представителями социально-активного бизнеса, принимающего участие в благотворительной деятельности в рамках проекта «Добрая Казань». В рамках круглого стола планируется обсудить идею создания в Казани сети так называемых «добрых» заведений, а также возможности реализации программ корпоративной социальной ответственности бизнеса.

Представители проекта «Добрая Казань» и благотворительных фондов города примут участие 18 мая в ежегодной всероссийской конференции сервиса Добро Mail.Ru в московском центре «Благосфера». Основная тема конференции — развитие благотворительности и участие некоммерческих организаций в оказании социальных услуг.

20 мая на Кремлевской набережной состоится благотворительный забег юристов Legal Run. На дистанции 3 и 5 км выйдут около 1000 представителей профессии, а все средства, собранные в ходе забега, будут направлены в пользу подопечных благотворительного фонда «Подари жизнь» Чулпан Хаматовой.

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По инициативе известного казанского дизайнера одежды Кати Борисовой, под эгидой «Доброй Казани» стартует проект «Выпускной для золушки». Дизайнеры и модельеры Казани будут шить платья к выпускному балу для девочек из малоимущих семей — подопечных благотворительного фонда «В твою пользу».

Кульминацией декады 20 мая станет общегородская «Ярмарка добра» во всех районах города. С 10 до 14 часов в парках Горького, «Континент», Горкинско-Ометьевском лесу и в Сосновой роще при ДК Химиков будут работать благотворительные базары, где все желающие смогут купить поделки и сладости, приготовленные школьниками. Все средства, собранные на ярмарке, будут переданы на реализацию проектов казанских благотворительных фондов «Альпари», «В твою пользу», «Закят», «День добрых дел», Фонд им. Анжелы Вавиловой, РОО «Многодетные семьи республики Татарстан», «АК БАРС Созидание», Благотворительная общественная организация РТ «Детям».

На ярмарке казанцев ждут насыщенная концертно-развлекательная программа и полевая кухня, а также состоится презентация гимна проекта «Добрая Казань», написанного педагогами и учащимися академии популярной музыки Игоря Крутого.

Напомним, казанский филиал академии (пр. Камалеева, 28/9) открылся в конце апреля при участии самого композитора. Сегодня в академии обучается около 100 детей по направлениям: вокал, современная хореография, актерское мастерство, битбокс, школа телевидения/блоггинг.

Кроме того, в рамках декады добрых дел школьники примут участие в субботниках по уборке, озеленению и благоустройству территорий городских парков и памятников братских могил, сборе средств и вещей для малоимущих граждан, ветеранов, приютов для животных, оказании адресной помощи пожилым и одиноким людям, а также в экологических акциях, благотворительных концертах и спектаклях. Все эти мероприятия пойдут в зачет казанских школьных команд, участвующих во всероссийской акции Общественной палаты «Марафон добрых дел».

Напомним, по предварительным итогам акции Казань занимает второе место в рейтинге добрых городов страны, уступая лишь Санкт-Петербургу. Окончательные результаты станут известны в июне.

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