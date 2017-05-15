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09:01 (мск), источник: VN.ru

Первые грибы стали продавать в Новосибирске

Трехлитровое ведро сморчков грибники продают за 200 рублей. Однако специалисты относят сморчки к «условно съедобным». Они хоть и в малой концентрации, но содержат опасное токсическое вещество — гиромитрин.

Лето-2017 в Новосибирской области, по предварительным прогнозам микологов, обещает быть грибным. На днях в Новосибирске начали продавать первые сморчки. По словам грибников, урожай этих неказистых с виду грибов довольно богатый. На рынках бабушки просят за трехлитровое ведерко сморчков в среднем 200 рублей. Однако специалисты-микологи относят сморчки к «условно съедобным». Сморчковые шапочки, хоть и в малой концентрации, но содержат опасное токсическое вещество — гиромитрин. Поэтому эти грибы перед употреблением специалисты советуют отваривать минимум 15 минут.

Как сообщила миколог Ботанического сада СО РАН, кандидат биологических наук Ирина Горбунова, этим летом в Новосибирске вегетация растений началась очень рано. Это касается и грибов. Обычно первые трубчатые грибы (маслята, подберезовики) появляются в самом конце июня, а нынче микологи ждут маслят уже в середине первого летнего месяца.

«Я крайне не люблю составлять прогнозы, — говорит Ирина Горбунова. — Ученые неоднократно пытались составлять подобные грибные прогнозы, но сбываются они крайне редко. Я большую часть жизни изучаю природу низших растений, грибов в частности, и, поверьте, составлять грибные прогнозы — дело неблагодарное. Некоторые даже пытались вычислить периодичность появления грибов. Есть микологи, которые доказывают, что урожайность белого гриба в нашем регионе — раз в четыре года. Но, поверьте, в большинстве случаев эта периодичность зависит от погоды и природы».

Тем временем, новосибирцы охотно раскупают «условно съедобные» сморчковые шапочки. Женщина, торгующая грибами и черемшой на площади Маркса, уверяет всех покупателей, что сморчки «не нужно ни варить, ни жарить».

Добавим, что вместе со съедобными грибами под Новосибирском много ядовитых. «Известный всем мухомор — это еще цветочки, — говорят микологи. — Около Новосибирска можно встретить, например, волоконницу Патуйяра, яд которой сильнее яда мухомора в десятки раз».

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