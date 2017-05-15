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08:57 (мск), источник: АиФ Кузбасc

ЕГЭ на носу. Учитель — о школьниках, родителях и экзаменах

До начала ЕГЭ в Росси остались считанные дни.

С 23 мая школьники приступят к сдаче Единого Государственного Экзамена. Как ученики, так и учителя отмечают, что при сдаче экзамена всё очень жестко контролируется. Металлоискатели на входе в школу, общественные наблюдатели, сидящие сзади, видеокамеры, направленные со всех сторон, не располагают к экзамену-празднику, который проходил раньше с совершенно другим антуражем. В преддверии предстоящих испытаний корреспондент «АиФ — Кузбасс» побеседовал с Верой Николаевной Васильевой, учителем русского языка и литературы в гимназии № 41, о предстоящем ЕГЭ, а также узнал мнение об экзамене тех студентов, которые уже сдавали ЕГЭ в прошлом году.

Денис Коробейников, «АиФ — Кузбасс»: Вера Николаевна, наверняка стресс является одной из главных проблем школьников при сдаче ЕГЭ. Как ребятам справиться с нервным напряжением?

Вера Васильева

Вера Васильева: Да, это без сомнения так. Ученик испытывает серьезное стрессовое состояние, ведь все 11 лет, на протяжении которых он учился, подвергаются единой оценке. И результат этого экзамена может зависеть не только от подготовки, но и от внутреннего состояния, от настроя и даже везения. Нужно помнить, что ничего страшного не произойдет. Если бал будет ниже ожидаемого, всегда можно пересдать предмет через год. Очень много ошибок возникает, когда ученик просто не сконцентрировался. Нужно успокоиться, понять, что это просто одна из ступенек в жизни. И родителям не надо накручивать нервы ни себе, ни своим детям, относитесь к этому проще.

— А что конкретно можно сделать, чтобы успокоиться перед экзаменом?

— У всех есть свои секреты: кому-то может быть надо выпить валерьянки, кому-то надо выспаться, кому-то сказать ободряющие слова. Не нужно делать из результата окончательный приговор ни для себя, ни для родителей. На экзамене всегда необходимо помнить, что это не последний миг в твоей жизни, а просто очередное испытание. Важно успокоиться и сконцентрироваться. Думать прежде всего не о результате, а том, что написано в заданиях. Если не получается успокоиться в аудитории, можно выпить воды, подышать или выйти из кабинета и немного пройтись (это не запрещается).

При написании экзамена главное четко разграничивать свое время, уметь перестраиваться. Если не получается какое-либо тестовое задание, надо пропустить его. К нему можно будет вернуться через некоторое время. Важно уметь рассчитать, сколько времени потребуется на решение заданий, а сколько — на переписывание с черновика на чистовик.

— За какое время до экзамена нужно начинать готовиться к ЕГЭ?

— Для всех это индивидуально, но с 10 класса мы на уроках повторяем пройденный за всё это время материал, делаем упражнения. Существует огромное количество учебников (КИМов) для подготовки с ответами.

— Как вы считаете, нужен ли репетитор при подготовке?

— Опять же это зависит от ребенка. Исходя из своей практики (три 11 класса), я могу сказать, что лишь малое количество детей не имеет репетитора. Ведь это некая подстраховка, это дань нашему сегодняшнему времени, хотим мы или нет, но эта услуга востребована. Можно, безусловно, подготовиться и без репетитора своими силами, но так получается, что тот, кто может себе это позволить, занимается с репетитором. Конечно, к каким-то предметам школьники могут подготовиться сами, а для каких-то им нужна помощь.

— Как вы сами относитесь к единому экзамену?

Я вижу плюсы, которые на сегодняшний день существует. Раньше, когда мы сдавали 8−10 экзаменов перед окончанием школы, а потом для поступления в университет нам снова приходилось повторно сдавать определенные предметы. Получалось, что это разделялось на два совершено не связанных друг с другом этапа. Сейчас всё происходит более мобильно. Ученики сдали экзамены, подали документы и уже готовы себя назвать студентами какого-то вуза. Возможность ребенка из Кемеровской области стать студентом Санкт-Петербургского или Московского университета или института — это, безусловно, здорово. Ведь ЕГЭ объективно уравнивает шансы на поступление, потому что работы проверяются по критериям, которые едины на всей территории нашей страны. Ученик, написавший экзамен в Кузбассе, знает, что его сочинение проверяется по таким же критериям, как в Москве или в каком-либо другом городе. Работа проверяется тремя разными преподавателями, и, если у них возникает какое-то расхождение в оценках, то привлекается еще один эксперт для дополнительной проверки работ. Нет человеческого контакта между проверяющим и учеником. Проверяющий видит просто текст и критерии оценки, и смотрит, насколько этот текст соответствует этим критериям.

Если же, по мнению ученика, балл не соответствует тому, что он хотел бы увидеть, то после экзамена, не выходя из здания, он может обратиться в комиссию с просьбой пересмотреть свою работу. Для этого пишется заявление, и он идёт в комиссию, где эту работу смотрят другие эксперты. И если работа объективно требует повышения балла, то его увеличивают и оценку изменяют. Бывают, конечно, казусные моменты, когда ученика оценивают неправильно, и на апелляционный комиссии балл восстанавливается, а бывает, что наоборот находят еще какие-то ошибки и недочёты.

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