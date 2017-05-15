Спасенные под Красноярском медвежата стали артистами цирка

Поселившихся в красноярском конном клубе медвежат отдали артистам Росгосцирка, сообщили 15 мая в самом конном клубе.

Напомним, в начале апреля в Красноярск из Козульки привезли 4 медвежат, мать которых убили браконьеры прямо в берлоге. Их спас местный житель и отправил к знакомым в краевой центр, чтобы зверям нашли новый дом. Первоначально представители конного клуба рассматривали вопрос о том, чтобы передать медвежат в Тверь, в специальный питомник, где проводят реабилитацию животных и выпускают их потом в естественную среду обитания.

Сегодня в клубе рассказали, что трое медвежат до последнего времени находились у них, а один уехал в Березовку на передержку и дальнейшую его судьбу в клубе не знают.

Но теперь медвежат отдали в цирковые артисты. Их забрали себе известные дрессировщики Такшантовы, которые много лет работают с медведями. Информацию о том, что маленькие хищники остались без матери и ищут новый дом, Алия Такшантова, находившаяся с гастролями в Кемеровской области, увидела в интернете и связалась с клубом. Медвежат на «ГАЗели» увезли в Кемерово.