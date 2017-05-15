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09:06 (мск), источник: AmurMedia.ru

Документы крупной нефтяной компании обнаружили на свалке в Хабаровском крае

На предприятии пообещали оперативно разобраться с ситуацией.

Хабаровск, 15 мая, AmurMedia.

Документацию предприятия ООО «Трансбункер-Ванино» обнаружили на свалке возле поселка Ванино в Ванинском районе Хабаровского края. В компании сообщили, что постараются разобраться в произошедшем, передает ИА AmurMedia.

В редакцию поступило обращение от жителя поселка Ванино, обнаружившего в лесу предположительно несанкционированную свалку бытовых отходов, а также строительного и производственного мусора.

— Когда я искал место для пикника, обнаружил в окрестностях поворота налево после моста свалку. При осмотре предметов на месте обнаружено много мешков и коробок с документами, в том числе талоны на молоко с печатью организации ООО «Трансбункер-Ванино» — поделился возмущенный посельчанин Антон.

Заметим, что в «Трансбункере» сообщили о том, что талоны отовариваются непосредственно в столовой предприятия.

— Первый раз слышу об этой свалке. Я обращусь в столовую и наведу справки, что дальше происходит с талонами и как они утилизируются, — сообщила архивариус ООО «Трансбункер-Ванино» Галина Дмитриева.

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