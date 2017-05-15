Стартовали льготные авиаперевозки в Крым из 36 городов России
Стоимость субсидируемых авиабилетов в Крым в 2017 году колеблется от 2,5 ты руб до 12,5 тыс руб.
Стоимость субсидируемых авиабилетов в Крым в 2017 году колеблется от 2,5 ты руб до 12,5 тыс руб.
С сегодняшнего дня, 15 мая, можно воспользоваться льготными перевозками семи российских авиакомпаний, которые из 36 городов России доставят пассажиров в Крым, передает ТАСС.
«Бюджетные ассигнования, выделенные на реализацию данной программы в 2017 году, составят 475,416 млн рублей. За шесть с половиной месяцев авиакомпании смогут осуществить перевозку 141,5 тыс. пассажиров», — сообщили накануне в Росавиации.
В 2017 году стоимость субсидируемых авиабилетов в Крым будет колебаться от 2,5 тыс руб (перелет из Волгограда, Воронежа, Краснодара,
Напомним, что льготные перевозки в Крым будут действовать до 30 ноября.