Стартовали льготные авиаперевозки в Крым из 36 городов России

С сегодняшнего дня, 15 мая, можно воспользоваться льготными перевозками семи российских авиакомпаний, которые из 36 городов России доставят пассажиров в Крым, передает ТАСС.

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«Бюджетные ассигнования, выделенные на реализацию данной программы в 2017 году, составят 475,416 млн рублей. За шесть с половиной месяцев авиакомпании смогут осуществить перевозку 141,5 тыс. пассажиров», — сообщили накануне в Росавиации.

В 2017 году стоимость субсидируемых авиабилетов в Крым будет колебаться от 2,5 тыс руб (перелет из Волгограда, Воронежа, Краснодара, Ростова-на-Дону, Саратова и т. д. ) до 12,5 тыс руб (перелет из Магадана).

Напомним, что льготные перевозки в Крым будут действовать до 30 ноября.