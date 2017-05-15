Жители регионов страдают от нехватки безопасной питьевой воды

Как ранее сообщали «Известия», в 2016 году в РФ ситуация с доступностью чистой питьевой воды, которая отвечала всем правилам безопасности, улучшилась на 0,37% по сравнению с 2015 годом.

При этом, более чем в десяти регионах РФ ситуация стала только хуже.