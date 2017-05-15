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10:27 (мск), источник: Известия.Ру

Жители регионов страдают от нехватки безопасной питьевой воды

Таковы данные исследований Росстата.

Исследования Росстата показали, что безопасная питьевая вода для жителей некоторых регионов по-прежнему остается недоступной.

Источник: Известия

Как ранее сообщали «Известия», в 2016 году в РФ ситуация с доступностью чистой питьевой воды, которая отвечала всем правилам безопасности, улучшилась на 0,37% по сравнению с 2015 годом.

При этом, более чем в десяти регионах РФ ситуация стала только хуже.

Источник: Известия

К примеру, в Вологодской области показатель доступности составляет всего 42,9%. Сложная ситуация также отмечается в Карачаево-Черкесии, Курганской области, Республике Бурятия, Костромской области, а также в ряде других российских регионов.

Самая же лучшая ситуация с доступностью чистой питьевой воды — в Ленинградской области и Санкт-Петербурге, Ставропольском крае и Саратовской области, а также в Республике Чувашия.

Комментарии
1
Ольга Лысенко
Как понимать фразу Чистая питьевая вода ? Это какая ? Откуда берется ? Только из артезианских сважин ?
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