Жители регионов страдают от нехватки безопасной питьевой воды
Таковы данные исследований Росстата.
Таковы данные исследований Росстата.
Исследования Росстата показали, что безопасная питьевая вода для жителей некоторых регионов
Как ранее сообщали «Известия», в 2016 году в РФ ситуация с доступностью чистой питьевой воды, которая отвечала всем правилам безопасности, улучшилась на 0,37% по сравнению с 2015 годом.
При этом, более чем в десяти регионах РФ ситуация стала только хуже.
К примеру, в Вологодской области показатель доступности составляет всего 42,9%. Сложная ситуация также отмечается в
Самая же лучшая ситуация с доступностью чистой питьевой воды — в Ленинградской области и