Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Юлия Пересильд снялась в хорроре в главной роли: первые кадры
Как спастись от укуса клеща: инструкция
Киев: Керченский мост может привести к экологической катастрофе
Федор Бондарчук откровенно рассказал о своей особенной дочери
52-летняя Ирина Безрукова показала фото без макияжа
Удар по баррелю: дна пропасти не видно? В чем причины и стоит ли ждать дальнейшего сокращения нефтяных котировок
Скончался актер из «Убить Билла» и «Твин Пикса» Майкл Паркс
Дмитрий Нагиев станет ведущим нового шоу талантов
Программу «Жилье для российской семьи» решено завершить
Названы города Европы с самым доступным жильем
Украинский капитан отказался сдать катер военным в водах РФ – СМИ
СМИ Запада начали поддерживать Путина - Regnum
48-летняя Светлана Бондарчук показала фигуру в купальнике (фото)
45-летняя Кристина Орбакайте выглядит сильно похудевшей (фото)
«Проломаем двери»: пилот F-22 о возможном конфликте с Россией
СМИ Запада начали поддерживать Путина - Regnum
В России будут продавать «младшего брата» Toyota Land Cruiser
Как продлить молодость машины: 5 простых советов
Фоторепортажи
1080 лет парку Лос-Гласьярес
8Дебаты Макрона и Ле Пен
11Война в карикатурах
12«Евровидение-2017»
10:30 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Эксперты изучат воронежских клещей в московской лаборатории

Руководство заповедника подписало соглашение с Минздравом РФ.

Клещей, пойманных в Воронежском заповеднике, изучат в московской лаборатории, сообщила пресс-служба заповедника в пятницу, 12 мая. Ученых интересуют иксодовые клещи, переносчики многих инфекционных заболеваний.

Руководство заповедника подписало соглашение о сотрудничестве с Минздравом РФ. Сотрудники будут обмениваться материалами полевых исследований и научной информацией. Московским экспертам предстоит выяснить некоторые особенности биологии клещей в воронежскх лесах, периоды их активности и динамику численности. Совместная работа поможет обеспечить санитарно-эпидемиологическое благополучие населения.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Спецпроект РИА «Воронеж». Напиши мне. Моряк дальнего плавания Анатолий Сафронов
Американский самолет провел разведку вблизи баз РФ в Сирии
Экс-глава Пентагона: отношения РФ и США при Трампе ухудшились
Рубль укрепился к доллару и евро в связи с ростом цен на нефть
Глава Microsoft заявил о вине ЦРУ и АНБ в вирусной атаке
Путин утвердил стратегию экономической безопасности до 2030 года
Жители регионов страдают от нехватки безопасной питьевой воды
В РФ начинается проверка продуктов на соответствие нормам ГОСТ
Спорт
Расклады ЧМ-2017. С кем Россия сыграет в четвертьфинале? Разбираем главные интриги последних двух дней группового этапа чемпионата мира
Авто
Компьютерный вирус заблокировал выдачу прав в России Хакеры заставили ГИБДД прекратить выдачу водительских удостоверений
Hi-Tech
Microsoft Build 2017: «облачный» город, искусственный интеллект и другие новинки с презентации Облачная платформа для автоматизации всех устройств Интернета вещей, искусственный интеллект Cortana и многое другое — на конференции Microsoft Build
Кино
Николь Кидман выплюнула еду популярного повара в эфире ток-шоу Актриса стала гостьей вечернего шоу Эллен ДеДженерес и вызвала бурную реакцию зрителей и интернет-пользователей своим неоднозначным поведением
Недвижимость
Многодетных планируют переселять в отдельные городки
Серии пятиэтажек, запланированные к сносу
Названы города Европы с самым доступным жильем
Где и как голосовать за будущее пятиэтажек?
Леди
Лето набитое: лучшие пуховики на ближайшие недели Мы давно прекратили верить прогнозам погоды и обзавелись легким пуховиком, чего и вам желаем.
Дети
Светлана Светикова снова станет мамой Артистка рассказала, что ждет второго ребенка.
Все о ремонте
Как красиво оформить нишу в интерьере
Много полезных весенних советов по оформлению дома
Как предотвратить затопление квартиры: 7 верных способов
Интерьер: квартира в классическом американском стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь