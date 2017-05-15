Эксперты изучат воронежских клещей в московской лаборатории
Руководство заповедника подписало соглашение с Минздравом РФ.
Руководство заповедника подписало соглашение с Минздравом РФ.
Клещей, пойманных в Воронежском заповеднике, изучат в московской лаборатории, сообщила
Руководство заповедника подписало соглашение о сотрудничестве с Минздравом РФ. Сотрудники будут обмениваться материалами полевых исследований и научной информацией. Московским экспертам предстоит выяснить некоторые особенности биологии клещей в воронежскх лесах, периоды их активности и динамику численности. Совместная работа поможет обеспечить