Эксперты изучат воронежских клещей в московской лаборатории

Клещей, пойманных в Воронежском заповеднике, изучат в московской лаборатории, сообщила пресс-служба заповедника в пятницу, 12 мая. Ученых интересуют иксодовые клещи, переносчики многих инфекционных заболеваний.

Руководство заповедника подписало соглашение о сотрудничестве с Минздравом РФ. Сотрудники будут обмениваться материалами полевых исследований и научной информацией. Московским экспертам предстоит выяснить некоторые особенности биологии клещей в воронежскх лесах, периоды их активности и динамику численности. Совместная работа поможет обеспечить санитарно-эпидемиологическое благополучие населения.