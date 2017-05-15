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10:51 (мск), источник: Газета.Ру

Новой «Мисс США» стала 25-летняя сотрудница комиссии по ядерному регулированию

Новой «Мисс США» стала 25-летняя Кара Маккалоу, представлявшая округ Колумбия. Об этом сообщает Reuters.

Источник: Reuters

У Маккалоу есть диплом по химии, она работает в комиссии по ядерному регулированию США.

Конкурс красоты проходил в Лас-Вегасе. Маккалоу как одна из трех финалисток ответила на вопрос о правах на здравоохранение. Как заявила участница, доступное здравоохранение — привилегия тех, кто имеет работу. Ответ Маккалоу раскритиковали в соцсетях, но нашлись и те, кто поддержал конкурсантку.

Кроме того, Маккалоу подвергли критике за то, что она считает себя не феминисткой, а сторонницей «эквализма». «Женщины, мы просто так же равны, как мужчины, особенно в рабочем пространстве», — сказала конкурсантка.

Теперь Маккалоу предстоит представить США на конкурсе «Мисс Вселенная».

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