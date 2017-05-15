Новой «Мисс США» стала 25-летняя сотрудница комиссии по ядерному регулированию
Новой «Мисс США» стала 25-летняя Кара Маккалоу, представлявшая округ Колумбия. Об этом сообщает Reuters.
Новой «Мисс США» стала 25-летняя Кара Маккалоу, представлявшая округ Колумбия. Об этом сообщает Reuters.
У Маккалоу есть диплом по химии, она работает в комиссии по ядерному регулированию США.
Конкурс красоты проходил в
Кроме того, Маккалоу подвергли критике за то, что она считает себя не феминисткой, а сторонницей «эквализма». «Женщины, мы просто так же равны, как мужчины, особенно в рабочем пространстве», — сказала конкурсантка.
Теперь Маккалоу предстоит представить США на конкурсе «Мисс Вселенная».