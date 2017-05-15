Киевлян зовут разобрать главную сцену Евровидения-2017

Сообщается, что заработки предлагают с 14 по 21 мая, то есть сцену должны разобрать в течении недели.

Разнорабочим предлагают работать по 12 часов в день, с условием оплаты 420 гривен за смену. Деньги выплатят к концу недели, по количеству отработанных смен.

«Срочно требуются разнорабочие для демонтажа конструкций после конкурса Евровидение. Работа с сегодняшней ночи и до 21 мая, дневная или ночная смена. Оплата 420 грн за 12 часовую смену. Оплата в пятницу, по количеству отработанных смен. Территориально работа на ст.м. Левобережная», — сообщается в объявлении.

Кстати, озвучено количество туристов, которые посетили Киев на Евровидении-2017.