Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
17-летний воспитанник Билана стал главной звездой «Евровидения»
12 фраз, которые нельзя говорить человеку с ожирением
"Давайте попробуем изменить это": речь победителя Евровидения
Часть россиян предложили лишить пенсии
Жена Немцова затмила всех на закрытом бьюти-девичнике (фото)
Турбулентность ясного неба Что случилось с российским лайнером в Таиланде
Николь Кидман выплюнула еду популярного повара в эфире ток-шоу
17-летний воспитанник Билана стал главной звездой «Евровидения»
Где и как голосовать за будущее пятиэтажек?
Сантехников и электриков обяжут приходить по ночам
Подробности боя спецназа РФ с 300 боевиками ан-Нусры – СМИ
СМИ Запада начали поддерживать Путина - Regnum
45-летняя Кристина Орбакайте выглядит сильно похудевшей (фото)
Ее не узнать: в Сети появилось «домашнее» фото Пелагеи
«Проломаем двери»: пилот F-22 о возможном конфликте с Россией
СМИ Запада начали поддерживать Путина - Regnum
Старая «Тойота» и новая: у кого кузов прочнее
Бензин в России начал дорожать
Фоторепортажи
860 лет назад родился Cид Вишес
12Бал Met Gala 2017
2472-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне
11Война в карикатурах
11:07 (мск), источник: РИА Новости

Ученые измерили, как сильно меняется личность пьяного человека

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Личные качества и поведение подвыпивших людей меняется не так сильно, как принято считать, заявляют психологи, проследившие за поведением несколько десятков любителей спиртного и опубликовавшие свои выводы в журнале Clinical Psychological Science.

Источник: РИА Новости

«Мы были удивлены тем, что представления подвыпивших людей и окружающих о том, как поменялось их поведение, столь сильно различаются. Участники наших опытов думали, что поменялись все пять ключевых параметров их личности, но наблюдатели говорили только о том, что изменилась лишь степень их экстраверсии», — рассказывает Рэйчел Виноград (Rachel Winograd) из университета штата Миссури в Сент-Луисе (США).

Подвыпившие люди часто не помнят, что происходило с ними во время застолья и после него, и считают, что их поведение сильно меняется после того, как они пьянеют. В целом, эту точку зрения никто не оспаривает, в том числе и потому, что многие ДТП и бытовые происшествия и преступления происходят в результате злоупотребления алкоголем.

Виноград и ее коллеги решили проверить, действительно ли алкоголь так сильно меняет личность человека, что он фактически становится совершенно иным индивидом, кардинально отличающимся от его трезвой «версии». Для этого ученые собрали группу из 156 добровольцев, согласившихся напиться ради науки в компании друзей и единомышленников, и пригласили всех их в «бар» — специально переоборудованную для этих целей лабораторию.

Попав в эту «рюмочную», половина участников эксперимента получила возможность сильно напиться, а другие добровольцы должны были внимательно следить за тем, как менялось поведение их пьющих «коллег». При этом сами выпивающие должны были делать то же самое и записывать все свои ощущения и представления о том, как меняется их собственная личность и поведение.

Сравнив наблюдения пьющих и трезвых друзей, хорошо знавших друг друга, ученые попытались понять, действительно ли поведение подвыпивших людей меняется заметным для окружающих образом, или все эти изменения остаются внутри головы самих пьющих.

Как и ожидали Виноград и ее коллеги, пьяные люди действительно считали, что их поведение сильно поменялось — они думали, что они становились менее ответственными, открытыми для новых впечатлений, менее подверженными смене настроения и более экстравертными.

Наблюдатели, тем не менее, замечали лишь последнее — им казалось, что их подвыпившие друзья становились более настойчивыми в спорах, общительными и активными, а остальные изменения оставались для них фактически незаметными. Соответственно, можно говорить о том, что «пьяная личность» не сильно отличается от того, как ведет себя ее обладатель в трезвом виде.

Тем не менее, как считает Виноград, пьяные люди все же не ошибались — изменения действительно могли быть большими и заметными для самих подвыпивших, но они, за исключением экстраверсии, самой «видимой» части личности для внешнего наблюдателя, оставались незаметными для их друзей.
В ближайшее время ученые планируют повторить подобные наблюдения в настоящих барах для того, чтобы перепроверить результаты эксперимента и понять, не повлияла ли лабораторная обстановка на его итоги.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Что о победителе Евровидения сказал Юрий Лоза
Американский самолет провел разведку вблизи баз РФ в Сирии
Рубль укрепился к доллару и евро в связи с ростом цен на нефть
Экс-глава Пентагона: связи РФ и США при Трампе лишь ухудшились
Вратарь хоккейной сборной Латвии признался в неприязни к России
Путин утвердил стратегию экономической безопасности до 2030 года
Росстат: в регионах не хватает безопасной питьевой воды
В РФ начинается проверка продуктов на соответствие нормам ГОСТ
Спорт
Россия - Латвия и другие матчи дня на ЧМХ: анонс Восемь побед у сборной России в десяти матчах, в семи встречах подряд россияне обыгрывали соперника крупно
Авто
Компьютерный вирус заблокировал выдачу прав в России Хакеры заставили ГИБДД прекратить выдачу водительских удостоверений
Hi-Tech
Microsoft Build 2017: «облачный» город, искусственный интеллект и другие новинки с презентации Облачная платформа для автоматизации всех устройств Интернета вещей, искусственный интеллект Cortana и многое другое — на конференции Microsoft Build
Кино
Скончалась 94-летняя народная артистка России Ирина Карташева Принимавшая участие в дубляже таких культовых фильмов, как «Римские каникулы» и «Зорро», Ирина Карташева умерла в Москве
Недвижимость
Многодетных планируют переселять в отдельные городки
Маленькие дома решили исключить из программы капремонта
Крупнейший в мире планетарий откроют осенью в Петербурге
Отопительный сезон в Петербурге продлен
Леди
Андрогинная красота: 8 звезд с самой нестандартной внешностью Если раньше сексуальность, сочетающая в себе черты обоих полов, ассоциировалась с бунтом, а ее носителей называли фриками, сегодня андрогинность - скорее тренд.
Дети
Светлана Светикова снова станет мамой Артистка рассказала, что ждет второго ребенка.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
С чего начать ремонт типовой квартиры
Материалы: вы удивитесь, каким бывает гранит
Разные мелочи — где найти им место в квартире?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь