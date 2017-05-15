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11:58 (мск), источник: Югополис

17 мая «Ласточки» в районе Сочи изменят маршрут движения

По техническим причинам пригородные поезда на участке Сочи — Туапсе не будут заходить на станцию Туапсе.

Пригородные электропоезда, курсирующие между Туапсе и Имеретинским курортом, 17 мая изменят маршрут следования.

Со станции Имеретинский курорт электропоезд № 6804 отправится в 6:35, прибудет на вокзал Сочи в 7:45. Электричка № 6803 отправится с вокзала в Сочи в 8:36. На станцию Имеретинский курорт она приедет в 9:23.

Пассажиров просят заранее планировать поездки с учетом изменений в расписании, сообщает «Макс портал» со ссылкой на пресс-службу «Кубань Экспресс-Пригород».

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