Британский ветеран совершил затяжной прыжок с парашютом в 101 год

ЛОНДОН, 15 мая. /ТАСС/. Ветеран Брайсон Хейс, участник высадки войск союзников в Нормандии в июне 1944 года стал старейшим скайдайвером в мире. Британец, которому сейчас 101 год и 38 дней, совершил затяжной прыжок с парашютом с благотворительной целью. Об этом сообщает газета The Guardian.

Младший капрал войск связи Соединенного Королевства прыгнул в воскресенье с парашютом с высоты более 5 тыс. метров вместе с представителями трех поколений своей семьи в английском юго-западном графстве Девон. Самому молодому из них — правнуку Стэнли — 16 лет, а самому пожилому — сыну Брайану — 74 года.