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12:01 (мск), источник: Вести - Новосибирск

В Ботаническом саду зацвел уникальный для Сибири кустарник — форзиция

Холодный климат нашего региона это теплолюбивое растение не переносит. Как удалось его приручить? И чем еще удивляет бонсай-парк Академгородка?

Источник: Вести - Новосибирск

Ослепительно желтая форзиция — дама капризная. В холодной Сибири — вырастить сложно. Улицы Франции, Испании, Германии — здесь растение до трех метров в высоту, объемное. У нас и метровая форзиция — редкость. Но все же есть некоторые секреты, как вырастить теплолюбивый цветок в нашем регионе.

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