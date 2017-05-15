В Ботаническом саду зацвел уникальный для Сибири кустарник — форзиция

Ослепительно желтая форзиция — дама капризная. В холодной Сибири — вырастить сложно. Улицы Франции, Испании, Германии — здесь растение до трех метров в высоту, объемное. У нас и метровая форзиция — редкость. Но все же есть некоторые секреты, как вырастить теплолюбивый цветок в нашем регионе.