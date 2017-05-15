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15:11 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU

17 мая в Казани будет ограничено движение по ряду улиц

(Город Казань KZN.RU, 15 мая, Михаил Ченцов). 17 мая в Казани в связи с проведением тестового матча к Кубку конфедераций по футболу «Рубин» — ЦСКА будет ограничено движение по ряду улиц города. Подробности в ходе традиционного аппаратного совещания в Мэрии города сообщил начальник отдела реализации спортивных проектов Исполнительного комитета Роман Ивачев.

Организация матча казанского «Рубина» с московским ЦСКА будет максимально приближена к играм предстоящего Кубка конфедераций по футболу, в ходе него будут протестированы все атрибуты и сервисы.

По словам Р. Ивачева, ограничение будет действовать с 17.30 до 23.30 (за 2 часа до начала матча и 2 часа после завершения матча). Будут перекрыты следующие участки дорог: ул. С. Хакима (от пр. Амирхана до ул. Чистопольская); ул. Чистопольская (от ул. А. Бичурина до пр. Ямашева при движении от ул. А. Бичурина; пр. Ямашева (от ул. Адоратского до Сибирского тракта); ул. Гаврилова (от ул. Чуйкова до ул. Чистопольская); ул. Академика Арбузова (от ул. Журналистов до пр. Ямашева, при движении от ул. Журналистов).

Р. Ивачев также отметил, что движение общественного транспорта, автобусов и трамваев по пр. Ямашева сохранится, но без остановок между остановочными площадками «Адоратского» и «Ветеринарная академия». Движение троллейбусов будет остановлено на период ограничения.

Также по улицам Адоратского (от ул. Четаева до ул. Чистопольская, при движении от ул. Четаева) и Журналистов (от ул. Академика Арбузова до ул. Халитова, при движении от ул. Академика Арбузова) будет введено одностороннее движение.

Кроме того, будет введен запрет остановки и стоянки транспортных средств на участках: обе стороны ул. С. Хакима, на участке от пр. Амирхана до ул. Чистопольская; обе стороны местного проезда, прилегающего к ул. Чистопольская, на участке от ул. Адоратского до пр. Ямашева; ул. Нигматуллина; обе стороны ул. Чистопольская, на участке от пр. Амирхана до ул. С. Хакима; обе стороны ул. Гаврилова, на участке от ул. Маршала Чуйкова до пр. Ямашева; обе стороны ул. Журналистов, на участке от ул. Академика Арбузова до ул. Халитова; обе стороны пр. Амирхана, на участке от моста «Миллениум» до ул. Чистопольская; проезды в районе транспортно-пересадочного терминала «Казань-1» и железнодорожного вокзала «Казань-2».

В связи с ограничением выезда из дворовых территорий появится ряд неудобств для проезда жителей к своим домам на территориях, прилегающих к зоне ограничения.

На территории, ограниченной пр. Амирхана — Чистопольская — Нигматуллина — С. Хакима, находится 22 дома. Для обеспечения доступа жителей всех домов с учетом перекрытия заездов/выездов на ул. Чистопольская, С. Хакима будет предоставлен доступ для жителей дома по ул. Чистопольская, 84 через ворота дома по ул. Чистопольская, 82.

На территории, ограниченной пр. Амирхана — С. Хакима — А. Козина, находится 3 дома. Будет предоставлен доступ для жителей дома по ул. С. Хакима, 60 через ворота с территории ЖК «Современник».

На территории, ограниченной пр. Ямашева — Чистопольская — Адоратского, находится 14 домов. Будет ограничен выезд на ул. Чистопольская и пр. Ямашева.

На территории, ограниченной ул. Адоратского — Четаева — Чистопольская (9 домов), на территории, ограниченной пр. Ямашева — Адоратского — Четаева — Амирхана (22 дома), и территории, ограниченной пр. Ямашева — Гаврилова- Лаврентьева — Адоратского (28 домов), ограничения отсутствуют, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Мэр Казани Ильсур Метшин дал поручение руководителям структурных подразделений Исполкома организовать максимально эффективное информационное оповещение населения. «Необходимо довести до всех — до болельщиков, которые собираются прийти на матч, до жителей близлежащих домов, до тех, кто пользуется личным автотранспортом, чтобы они с утра знали, куда можно будет проехать, куда нельзя, в какое время, по каким дорогам вернуться. Ограничения будут, они незначительны, но они будут», — отметил глава столицы РТ.

И. Метшин также добавил, что организация подобных мероприятий не в первый раз ложится на плечи городских служб. «Ничего нового, мы это проходили и на Универсиаде, и на чемпионате мира по водным видам спорта. Но для того, чтобы минимальное количество неудобств было, важно эту информацию довести до населения. В целом, схема разработана детально, важно ее в среду протестировать с тем, чтобы на Кубке конфедераций не возникало никаких вопросов», — заключил градоначальник.

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