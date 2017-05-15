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12:04 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Богучаре открыли горельеф художнику Александру Кищенко

Его на собственные деньги сделал скульптор Анатолий Дементьев.

Горельеф народного художника Беларуси, уроженца Богучара Александра Кищенко установили на здании Богучарской детской школы искусств в пятницу, 12 мая. Автором стал еще один богучарец, живущий в Ростове-на-Дону — скульптор Анатолий Дементьев.

У здания школы имени Александра Кищенко, собрались представители общественности, преподаватели и учащиеся школы искусств, школьники и студенты.

— Открытие горельефа замечательного земляка приурочено к 84-й годовщине со дня его рождения, которая отмечается 13 мая. Александр Кищенко, своим талантом давший Богучару поистине мировую известность, не уставал воспевать родную землю. Героями его многих полотен были богучарцы, и им же он щедро дарил свои произведения — от маленьких портретов до огромных гобеленов, — сказала руководитель районного управления культуры Ольга Топоркова.

Автор скульптуры Анатолий Дементьев, признался, что давно мечтал отдать дань уважения Александру Кищенко.

— Передавая в дар землякам свою работу, я надеюсь, что и в дальнейшем смогу послужить землякам своим творчеством. Я давно размышляю над барельефом городского головы Куранова — страстного патриота Богучара, и может быть, памятником императрице Екатерине Великой, чьим Указом Богучар в конце 18-го века обрел статус города, — сказал он.

Над своим произведением скульптор начал работать с января 2017 года. Тогда же, находясь в Богучаре на презентации книги о его творчестве, Анатолий Дементьев показал эскиз задуманного горельефа, который был единодушно одобрен. Скульптура была изготовлена им на собственные средства как личный дар родному городу.

Справка РИА «Воронеж»

Александр Кищенко родился 13 мая 1933 года в хуторе Белый Колодезь Богучарского района. Учился во Львовском госинституте прикладного и декоративного искусства с 1953 по 1960 годы. Участвовал в создании монументально-декоративных панно во Львове и Киеве. Автор многочисленных панно, украшающих Минск. Вел преподавательскую работу в Белорусском государственном театрально-художественном институте.

Автор уникальных гобеленов, в том числе занесенного в Книгу рекордов Гиннесса несшивного «Гобелена века» размером 266 кв. м. Умер в 1997 году в Минске.

Является заслуженным деятелем искусств Белорусской ССР (1980), народным художником Беларуси (1991), лауреатом ордена Франциска Скорины (1993).

В Богучаре открыт для посетителей Дом-музей художника, его имя носят одна из улиц и детская школа искусств — одно из крупнейших в области учреждений дополнительного образования. В районном историко-краеведческом музее и выставочных залах Богучара хранятся живописные произведения Александра Кищенко и гобелен «Край родной, или Древо жизни».

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