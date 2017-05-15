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12:08 (мск), источник: Volga News

В Самарской области в ближайшие дни потеплеет до 18 °C

В Самарской области ожидается потепление до 18 °C, сообщают в Приволжском УГМС.

В понедельник, 15 мая, переменная облачность преимущественно без осадков. Температура воздуха составит 13 … 18 °C. Ветер северо-восточный 7−12 м/с.

Во вторник, 16 мая, ожидается малооблачная погода без осадков. Ночью похолодает от 0 до 5 °C, местами в воздухе и на поверхности почвы заморозки от -0 до -2 °C. Днем потеплеет от 11 до 16 °C. Ветер северо-восточный 5−10 м/с.

В среду, 17 мая, ночью переменная облачность без осадков. Температура воздуха составит 2 … 7 °C. Днем местами пройдет небольшой дождь. Температура воздуха составит 13 … 18 °C. Ветер юго-восточный 7−12 м/с.

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