В Самарской области в ближайшие дни потеплеет до 18 °C

В понедельник, 15 мая, переменная облачность преимущественно без осадков. Температура воздуха составит 13 … 18 °C. Ветер северо-восточный 7−12 м/с.

Во вторник, 16 мая, ожидается малооблачная погода без осадков. Ночью похолодает от 0 до 5 °C, местами в воздухе и на поверхности почвы заморозки от -0 до -2 °C. Днем потеплеет от 11 до 16 °C. Ветер северо-восточный 5−10 м/с.