В Тирасполе собирают подписи за запрет абортов

Координатор общероссийского общественного движения в защиту детей до рождения и семейных ценностей Евгений Чесноков отмечает, что главная цель, которую преследует их движение, это переубедить женщин и помочь им на самом трудном начальном этапе.

За последние два года мы убедили более 5 тысяч женщин отказаться от абортов и спасти жизни своих детей. Более 50 тысячам нуждающимся семьям оказали материальную помощь, отметил Евгений Чесноков.

Во многих городах РФ под патронатом движения работает 180 психологов и социальных работников в женских консультациях, которые рассказывают женщинам о последствиях аборта.

Движение проводит акцию по сбору подписей против абортов, чтобы внести законодательную инициативу о полном запрете этой процедуры в России. Собрано более 600 тысяч подписей. Цель собрать более миллиона. В сентябре святейший патриарх Московский и Всея Руси Кирилл подписал данную петицию.

Кроме этого, активисты намерены провести акцию в День защиты детей, чтобы привлечь внимание общества к проблеме прерывания беременности.