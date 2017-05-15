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13:28 (мск), источник: Baikal-info.ru

Детская площадка и освещение появится в микрорайоне Приморский Иркутска

Асфальтирование, освещение и новая детская площадка появится в микрорайоне Приморский в Иркутске.

Как 15 мая 2017 года сообщила пресс-служба администрации города, комплексное благоустройство дворов начнется в июне в рамках реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды Иркутска в 2017 году». Здесь планируют выполнить асфальтирование, установить освещение, урны и скамейки. Кроме этого, благодаря активной позиции жителей домов, которые своевременно вступили в программу, здесь уберут аварийные деревья, проведут дополнительное озеленение, оборудуют места для парковки, установят детскую и спортивную площадки.

«В реализации проекта благоустройства очень важны инициатива жителей, их сотрудничество с депутатами и окружной администрацией. Горожане должны сами решать, как будет благоустроен их двор. Кроме этого, необходимо обеспечить общественный контроль за ходом выполнения работ», — отметил мэр города Дмитрий Бердников во время выездного совещания в микрорайоне Приморский.

Напомним, что в 2017 году в Иркутске планируют обустроить дворы и общественные пространства на общую сумму 560 млн рублей. Проект муниципальной программы одобрен на заседании комиссии городской думы по жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту 12 мая. Соответствующие изменения в городской бюджет планируют внести на ближайшем заседании думы Иркутска.

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