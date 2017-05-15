Детская площадка и освещение появится в микрорайоне Приморский Иркутска

Как 15 мая 2017 года сообщила пресс-служба администрации города, комплексное благоустройство дворов начнется в июне в рамках реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды Иркутска в 2017 году». Здесь планируют выполнить асфальтирование, установить освещение, урны и скамейки. Кроме этого, благодаря активной позиции жителей домов, которые своевременно вступили в программу, здесь уберут аварийные деревья, проведут дополнительное озеленение, оборудуют места для парковки, установят детскую и спортивную площадки.

«В реализации проекта благоустройства очень важны инициатива жителей, их сотрудничество с депутатами и окружной администрацией. Горожане должны сами решать, как будет благоустроен их двор. Кроме этого, необходимо обеспечить общественный контроль за ходом выполнения работ», — отметил мэр города Дмитрий Бердников во время выездного совещания в микрорайоне Приморский.