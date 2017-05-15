Детская площадка и освещение появится в микрорайоне Приморский Иркутска
Асфальтирование, освещение и новая детская площадка появится в микрорайоне Приморский в Иркутске.
Асфальтирование, освещение и новая детская площадка появится в микрорайоне Приморский в Иркутске.
Как 15 мая 2017 года сообщила
«В реализации проекта благоустройства очень важны инициатива жителей, их сотрудничество с депутатами и окружной администрацией. Горожане должны сами решать, как будет благоустроен их двор. Кроме этого, необходимо обеспечить общественный контроль за ходом выполнения работ», — отметил мэр города Дмитрий Бердников во время выездного совещания в микрорайоне Приморский.
Напомним, что в 2017 году в Иркутске планируют обустроить дворы и общественные пространства на общую сумму 560 млн рублей. Проект муниципальной программы одобрен на заседании комиссии городской думы по