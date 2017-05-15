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13:31 (мск), источник: Baikal-info.ru

Две электрички изменят расписание из-за ремонта на перегоне Изыкан — Таргиз

На Восточно-Сибирской железной дороге с 5 по 18 июня 2017 года изменится расписание пригородных поездов № 6037 и № 6039.

Как 15 мая сообщила пресс-служба Байкальской пригородной пассажирской компании, это связано с проведение ремонтных работ на перегоне.

Так, электричка № 6037 сообщением Вихоревка — Чуна ежедневно будет отправляться со ст. Вихоревка в 10:09, Балага 10:22 — 10:23, Турма 10:36 — 10:37, разъезд № 18 10:49 — 10:50, Огневка 11:04 — 11:05, Торея 11:25 — 11:26, о.п. 192 км 11:44 — 11:45, Кешево 11:48 — 11:49, Чукша 12:02 — 12:03, Таргиз 12:13 — 12:15, о.п. 165 км 12:19 — 12:20, о.п. 157 км 12:29 — 12:30, Изыкан 12:33 — 12:34, о.п. 153 км 12:37 — 12:38, Депо 12:46 — 12:47, прибытие на ст. Чуна в 12:52.

Пригородный поезд № 6039 сообщением Вихоревка — Чуна ежедневно будет отправляться со ст. Вихоревка в 14:56, Балага 15:07 — 15:08, Турма 15:23 — 15:24, разъезд № 18 15:36 — 15:37, Огневка 15:51 — 15:52, Торея 16:14 — 16:18, о.п. 192 км 16:40 — 16:41, Кешево 16:44 — 16:45, Чукша 17:02 — 17:03, Таргиз 17:15 — 17:16, о.п. 165 км 17:20 — 17:21, о.п. 157 км 17:30 — 17:31, Изыкан 17:34 — 17:35, о.п. 153 км 17:38 — 17:39, Депо 17:47 — 17:48, прибытие на ст. Чуна в 17:52.

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