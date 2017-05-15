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13:29 (мск), источник: Деловое сообщество

На ряде улиц в Ростове до конца недели будут отключать электричество

В период с 16 по 19 мая по ряду ростовских адресов будет временно прекращаться подача электроэнергии. Как сообщают «Ростовские городские сети», это будет связано с проведением работ по исключению аварийных ситуаций.

Так, с 15 по 19 мая в период с 9 до 17 часов света не будет на ул. Петрозаводская 1−23, 2−22; ул. Щербакова 40−50; ул. Содружества 2−30; ул. Череповецкая 47−79, 48−80; ул. Курчатова 1−31; ул. Арефьева 7−47, 12−48; ул. Тихого Дона 1−33, 2−32; ул. Конституционная 13−51, 14−56; ул. Молодежная 12−30, 9−25; ул. 12 Декабря 14−40, 17−29, ул. Сладкова 140−174; ул. Манежная 62−94, 69−101; ул. Рижская 63−93, 66−116.

15 мая до 17 часов без электричества останутся дома по адресам:

ул. Солидарности 219−279, 190−236; ул. Кржижановского 205−235, 236−252;ул. Детская 221−263, 196−244; пер. Гарибальди 3−33, 4−36; пер. Роговский 1−69, 4−44; пер. Равенства 41−67; 36−64, пер. Шахтинский 1−17, 2−16; пер. Егорлыкский 1−21, 2−22; пер. Осетинский 1−17, 2−22; пер. Кавказский 12, ул. Сладкова 96−136, 41−79; ул. Быковского 2−48; пр. Шолохова 190−210; ул. Коммунаров 69−83, 1−11; ул. Кабардинская 1−49, 2−28; ул. Горсоветская 52; ул. Мичуринская 3−23.

Завтра, 16 мая, с 9 до 13 часов без света останутся следующие дома: пер. Боковский 1−59, 8−44; ул. Герцена 1−9.

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