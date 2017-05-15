Синоптики объяснили майскую погодную аномалию в Калининградской области

«Мы были в холодном секторе циклона. Отсюда и нехарактерная для этого времени года погода. Последний раз такое наблюдалось 5 мая 1978 года: температура понижалась до трёх градусов в ночное время. Но, чтобы в течение суток средняя температура была 2, 6 градусов, как сейчас, — такого не было за всю историю наблюдений в послевоенное время», — рассказала Дара Гаева.

По ее словам, виновато глобальное изменение климата — усиление меридиальной циркуляции в атмосфере. Но это только гипотеза, до конца эти процессы нельзя объяснить. Если тенденция сохранится, нас ждет прохладное лето с большим количеством осадков. Отдельные периоды жары могут быть, но в целом погода будет очень неустойчивой.

Как пояснил российский климатолог Алексей Кокорин, неустойчивый климат — российская тенденция, и здесь самая западная область не исключение. Количество опасных метеорологических явлений за последние 20 лет увеличилось вдвое и продолжает расти. Если раньше стояла три недели одна погода, потом три недели другая, то теперь этот период уменьшился до двух дней — перепады стали более резкими и частыми. Качели стали раскачиваться сильнее. За последний год температура приземного слоя атмосферы увеличилась на 0, 2 градуса, и роль человека в этом тренде — основная.