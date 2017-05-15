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13:32 (мск), источник: Baikal-info.ru

Цветы из керамики и металла «распустятся» в усадьбе Сукачёва в Иркутске

Выставки керамических и металлических цветов откроются 17 мая 2017 года в 15:00 в усадьбе В. П. Сукачёва в Иркутске.

Как 15 мая сообщила пресс-служба музея, одна из экспозиций разместится в выставочном зале, а другая — в парке усадьбы под открытым небом. Авторами необычных экспонатов являются народные умельцы, с которыми каждый желающий сможет пообщаться на открытии.

В доме прислуги откроется выставка керамической флористики «Цветочное вдохновение». В экспозиции представлены авторские цветочные композиции ручной работы из холодного фарфора. Каждый цветок — удивительное произведение искусства, где вручную расписывается и вылепливается каждый лепесток, что делает букет полностью неповторимым. В этом виде творчества действуют законы не только флористики, но и скульптуры, и живописи.

Возле парадного входа в усадьбу под открытым небом разместится другая цветочная экспозиция — выставка художественной ковки «Цветы в нашей жизни». Ее автором стал профессиональный кузнец с многолетним стажем Владимир Гусев, который живет в Братске и создает нежные цветочные композиции из металла.

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