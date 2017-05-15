Цветы из керамики и металла «распустятся» в усадьбе Сукачёва в Иркутске
Выставки керамических и металлических цветов откроются 17 мая 2017 года в 15:00 в усадьбе В. П. Сукачёва в Иркутске.
Выставки керамических и металлических цветов откроются 17 мая 2017 года в 15:00 в усадьбе В. П. Сукачёва в Иркутске.
Как 15 мая сообщила
В доме прислуги откроется выставка керамической флористики «Цветочное вдохновение». В экспозиции представлены авторские цветочные композиции ручной работы из холодного фарфора. Каждый цветок — удивительное произведение искусства, где вручную расписывается и вылепливается каждый лепесток, что делает букет полностью неповторимым. В этом виде творчества действуют законы не только флористики, но и скульптуры, и живописи.
Возле парадного входа в усадьбу под открытым небом разместится другая цветочная экспозиция — выставка художественной ковки «Цветы в нашей жизни». Ее автором стал профессиональный кузнец с многолетним стажем Владимир Гусев, который живет в Братске и создает нежные цветочные композиции из металла.