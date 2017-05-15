Аэропорты Москвы готовы запустить досмотр по электронному билету через смартфон

Соответствующие поправки в приказ Минтранса, упрощающие авиапассажирам процесс прохода в самолет, разрешив использовать электронный посадочный талон без обязательной распечатки бумажной копии, должны вступить в силу в августе этого года. Но как сказали RNS в Минтрансе, пока документ находится на стадии публичного обсуждения.

Как следует из обоснования к проекту, действующее законодательство предусматривает две взаимоисключающие нормы. По одной из них электронный посадочный талон имеет ту же юридическую силу, что и распечатанный на бумаге. А по другой норме от пассажиров требуется наличия штампа о прохождении досмотра на бумажном билете. Поэтому поправками предполагается ликвидировать эту коллизию.

Во Внуково сказали RNS, что аэропорт располагает всем необходимым оборудованием для использования электронных посадочных талонов и организации обслуживания в соответствии с инициативами IATA FastTravel. Домодедово также располагает такой системой и в настоящее время ее тестирует. «Когда заработает возможность использовать вместо печатных талонов штрих-код на мобильных устройствах будет зависеть от внесения поправок в приказ Минтранса», — сказал RNS представитель аэропорта.

Международный аэропорт Шереметьево использует оборудование для считывания электронных посадочных талонов с февраля текущего года в зоне вылета внутренних рейсов Терминала D. При этом оборудование предусматривает сканирование и бумажных, и электронных посадочных документов одновременно.