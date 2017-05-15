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17:14 (мск), источник: RNS

Аэропорты Москвы готовы запустить досмотр по электронному билету через смартфон

Аэропорты московского авиаузла (Шереметьево, Домодедово и Внуково) готовы внедрить оборудование, позволяющее пассажирам проходить предполетный досмотр по электронному билету с помощью смартфона, рассказали RNS в аэропортах.

Соответствующие поправки в приказ Минтранса, упрощающие авиапассажирам процесс прохода в самолет, разрешив использовать электронный посадочный талон без обязательной распечатки бумажной копии, должны вступить в силу в августе этого года. Но как сказали RNS в Минтрансе, пока документ находится на стадии публичного обсуждения.

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Как следует из обоснования к проекту, действующее законодательство предусматривает две взаимоисключающие нормы. По одной из них электронный посадочный талон имеет ту же юридическую силу, что и распечатанный на бумаге. А по другой норме от пассажиров требуется наличия штампа о прохождении досмотра на бумажном билете. Поэтому поправками предполагается ликвидировать эту коллизию.

Во Внуково сказали RNS, что аэропорт располагает всем необходимым оборудованием для использования электронных посадочных талонов и организации обслуживания в соответствии с инициативами IATA FastTravel. Домодедово также располагает такой системой и в настоящее время ее тестирует. «Когда заработает возможность использовать вместо печатных талонов штрих-код на мобильных устройствах будет зависеть от внесения поправок в приказ Минтранса», — сказал RNS представитель аэропорта.

Международный аэропорт Шереметьево использует оборудование для считывания электронных посадочных талонов с февраля текущего года в зоне вылета внутренних рейсов Терминала D. При этом оборудование предусматривает сканирование и бумажных, и электронных посадочных документов одновременно.

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«Это тестовый проект, он реализуется в рамках комплексной системы мероприятий по развитию информационных технологий. Финальным этапом станет полностью автоматизированный выход на посадку в самолет. Проект реализуется в целях сокращения времени прохождения предполетных процедур, улучшения контроля верификации документов и контроля нахождения пассажиров в терминалах», — отметила директор дирекции по связям с общественностью Шереметьево Анна Захаренкова.

Использовать электронные посадочные талоны за рубежом стали с 2007 года, тогда как в Москве в 2013—2014 годах только начали эксперимент по пропуску пассажиров через службы регистрации без посадочных талонов. «Еще четыре года назад, в сентябре 2013 года аэропорт Внуково успешно протестировал технологию обслуживания с использованием электронного посадочного талона: рейсом в Сочи тогда вылетел первый пассажир, использовавший электронный посадочный талон на экране смартфона», — рассказали в пресс-службе Внуково.

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